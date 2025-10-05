Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? 4+4+4 tarih mi oluyor? Bakan Tekin’den yeni sistem sinyali

"Taahhüt edilen şeyler gerçekleştirilmiş oldu"





Bakan Tekin, "Eğitimde şu anda hangi noktaya geldik?" sorusuna, 2002-2003 eğitim öğretim yılı başladığında, Türkiye'nin eğitim öğretiminde derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okullarda eğitim teknolojileri veya bilgisayar başta olmak üzere bilişim teknolojilerinin kullanılma oranları, fiziki kapasiteleri ve standartları bakımından çok kötü bir altyapıya sahip olduğunu hatırlattı.

Şu anda eğitim öğretimde çok farklı bir noktaya gelindiğine işaret eden Tekin, fiziki altyapı, derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla OECD ortalamalarını yakaladıklarını kaydetti.

Uluslararası standartlar noktasında fiziki anlamda, derslik kapasitesi, bir derslikte bulunması gereken öğrenci sayısı bakımından bir problemin bulunmadığının altını çizen Tekin, "Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla dünyada örnek gösterilecek bir durumdayız. 13-15'lerle tanımlanabilecek bir düzeydeyiz. Bu da çok önemli bir gösterge. Bunu sadece ben söylemiyorum. Birleşmiş Milletler ve OECD dahil birçok raporda bununla ilgili tanımlamalar var." dedi.











