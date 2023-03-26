84 çocuk kimsesiz

Afet bölgesinde enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan çocuklarla ilgili çalışmalar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Bakanlığa bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Öksüz Yetim ve Gündüz Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Kürşat Ergüt, enkazdan çıkan çocuklar tedavi edilirken, kendilerinin de onların yakınına ulaşmak için çalışma yürüttüklerini kaydetti. Ergüt “Bu çocukların aileleri tedavi altında ya da vefat etmiş olabiliyordu. Bunlarla ilgili takip sistemi kurduk. Şu ana kadar 1915 çocuktan 1745’ini öz ailesine ya da yakınlarına kavuşturduk. Çocuk bakım kuruluşlarında henüz ailelerine ulaşamadığımız

Ailelerine ulaşılamayan çocukların 36’sı bebek, 22’si 1-6 yaş arasında, 26’sı da 7-18 yaş arasında. 49’u kız, 35’i ise erkek. 1 yaş altı bebeklerin bazılarının kimliğinin bile henüz çıkarılmadığı, bazılarının ise kimliğinin depremde kaybolduğu kaydedildi. Ergüt şöyle konuştu: “Bunlar içinde ailesinin olduğunu söyleyenler var. Aileler gerekli belgeleri ibraz etmesi gerekiyor, nüfus belgeleri üzerinden tahkikat yapıyoruz. Beyanlar üzerinden açık ve net şekilde çocukların kimliği varsa kolayca aile ile birleştirebiliyoruz. Ama kimliği olmayan 1 yaş altı bebekler için adli ve kolluk tarafından kimliklendirme işlemleri bizimle koordineli devam ediyor. Bu kapsamda çocukların tamamının DNA’sı alındı. Şu anda süreç DNA eşleşmesi üzerinden ilerliyor.”