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84 çocuk kimsesiz

Depremden sonra enkazdan çıkarılan yalnız çocukların takibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yürütülüyor. 1745 çocuk, ailesi ya da akrabasına teslim edildi. Çocuk bakım merkezlerinde kalan 84 çocuğun ise ailesine ulaşılamadı. Bunlardan 36’sı bebek.

Rabia Şenol
04:00 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Afet bölgesinde enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan çocuklarla ilgili çalışmalar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Bakanlığa bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Öksüz Yetim ve Gündüz Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Kürşat Ergüt, enkazdan çıkan çocuklar tedavi edilirken, kendilerinin de onların yakınına ulaşmak için çalışma yürüttüklerini kaydetti. Ergüt “Bu çocukların aileleri tedavi altında ya da vefat etmiş olabiliyordu. Bunlarla ilgili takip sistemi kurduk. Şu ana kadar 1915 çocuktan 1745’ini öz ailesine ya da yakınlarına kavuşturduk. Çocuk bakım kuruluşlarında henüz ailelerine ulaşamadığımız

84 çocuğumuz bulunuyor” dedi.

36’SI BEBEK

Ailelerine ulaşılamayan çocukların 36’sı bebek, 22’si 1-6 yaş arasında, 26’sı da 7-18 yaş arasında. 49’u kız, 35’i ise erkek. 1 yaş altı bebeklerin bazılarının kimliğinin bile henüz çıkarılmadığı, bazılarının ise kimliğinin depremde kaybolduğu kaydedildi. Ergüt şöyle konuştu: “Bunlar içinde ailesinin olduğunu söyleyenler var. Aileler gerekli belgeleri ibraz etmesi gerekiyor, nüfus belgeleri üzerinden tahkikat yapıyoruz. Beyanlar üzerinden açık ve net şekilde çocukların kimliği varsa kolayca aile ile birleştirebiliyoruz. Ama kimliği olmayan 1 yaş altı bebekler için adli ve kolluk tarafından kimliklendirme işlemleri bizimle koordineli devam ediyor. Bu kapsamda çocukların tamamının DNA’sı alındı. Şu anda süreç DNA eşleşmesi üzerinden ilerliyor.”



#deprem
#enkaz
#refakatçi
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#öksüz
#yetim
17 dakika önce
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