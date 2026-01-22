Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yozgat
87 yaşında 15 milyonluk vurgun! 65 yıl önce ölen kardeşinin yerine geçti gerçek 21 yıl sonra ortaya çıktı

87 yaşında 15 milyonluk vurgun! 65 yıl önce ölen kardeşinin yerine geçti gerçek 21 yıl sonra ortaya çıktı

10:3922/01/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Yozgat'ta 87 yaşındaki kadının 21 yıldır ölen kız kardeşinin kimliğini kullanarak ölen eniştesinden kalan maaşı alıp, farklı devlet imkanlarından istifade ederek devleti 15 milyon zarara uğrattığı tespit edildi.
Yozgat'ta 87 yaşındaki kadının 21 yıldır ölen kız kardeşinin kimliğini kullanarak ölen eniştesinden kalan maaşı alıp, farklı devlet imkanlarından istifade ederek devleti 15 milyon zarara uğrattığı tespit edildi.

Yozgat’ta 'şeytanın bile aklına gelmeyecek' türden bir dolandırıcılık olayı, jandarmanın titiz takibiyle ortaya çıkarıldı. Şefaatli ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki S.C., tam 65 yıl önce vefat eden kız kardeşinin kimliğine bürünerek 'film senaryolarını aratmayan' bir vurguna imza attı. 21 yıl boyunca ölen eniştesinin maaşını çeken ve devleti 15 milyon TL zarara uğratan yaşlı kadın ile ona yardım eden 3 aile üyesi gözaltına alındı."

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılığı ortaya çıkardı. Şefaatli ilçesinde yaşanan olayda, 87 yaşındaki S.C.’nin, tam 65 yıl önce vefat eden kız kardeşi H.E’nin kimliğine büründüğü tespit edildi.


15 MİLYONLUK VURGUN

Yapılan incelemelerde, S.C.'nin kız kardeşi H.E’nin eşinin de 21 yıl önce vefat etmesinin ardından harekete geçtiği belirlendi. Kız kardeşinin kimliğini kullanarak eniştesinden kalan emekli maaşını 21 yıl boyunca tahsil eden yaşlı kadının, bununla da yetinmeyip bankalardan kredi kullandığı ortaya çıktı. S.C. ve beraberindekilerin, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından bu yöntemle toplamda 15 milyon lira haksız menfaat temin ederek devleti zarara uğrattığı saptandı.



3 İLDE OPERASYON: AİLE BOYU GÖZALTI

Yozgat, Kayseri ve Ankara’da üç farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 4 adet SIM kart, 2 adet banka kredi kartı ve başkasına ait kimlik kartı ele geçirildi.

Operasyonda 87 yaşındaki S.C.'nin yanı sıra; kız kardeşinin oğlu A.E. (53), kızı Z.D. (64) ve torunu L.R.O. (25) da gözaltına alındı. Şüpheliler, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi özel belgede sahtecilik’ ve ‘banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması’ suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.



#Yozgat
#vurgun
#dolandırıcılık
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
5 YIL ERKEN EMEKLİ OLACAK MESLEKLER: Yıpranma payı düzenlemesi sonrası 5 yıl erken emekli olacak meslekler hangileri?