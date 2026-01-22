87 yaşında 15 milyonluk vurgun! 65 yıl önce ölen kardeşinin yerine geçti gerçek 21 yıl sonra ortaya çıktı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılığı ortaya çıkardı. Şefaatli ilçesinde yaşanan olayda, 87 yaşındaki S.C.’nin, tam 65 yıl önce vefat eden kız kardeşi H.E’nin kimliğine büründüğü tespit edildi.





15 MİLYONLUK VURGUN

Yapılan incelemelerde, S.C.'nin kız kardeşi H.E’nin eşinin de 21 yıl önce vefat etmesinin ardından harekete geçtiği belirlendi. Kız kardeşinin kimliğini kullanarak eniştesinden kalan emekli maaşını 21 yıl boyunca tahsil eden yaşlı kadının, bununla da yetinmeyip bankalardan kredi kullandığı ortaya çıktı. S.C. ve beraberindekilerin, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından bu yöntemle toplamda 15 milyon lira haksız menfaat temin ederek devleti zarara uğrattığı saptandı.









3 İLDE OPERASYON: AİLE BOYU GÖZALTI

Yozgat, Kayseri ve Ankara’da üç farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 4 adet SIM kart, 2 adet banka kredi kartı ve başkasına ait kimlik kartı ele geçirildi.

Operasyonda 87 yaşındaki S.C.'nin yanı sıra; kız kardeşinin oğlu A.E. (53), kızı Z.D. (64) ve torunu L.R.O. (25) da gözaltına alındı. Şüpheliler, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi özel belgede sahtecilik’ ve ‘banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması’ suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.







