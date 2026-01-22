Yeni Şafak
Bursa’da film gibi olay: Zırhlı araç takla attı 11 kilo altın sırra kadem bastı

10:1922/01/2026, Perşembe
G: 22/01/2026, Perşembe
IHA
Yol kenarına savrulan araç yaklaşık 4 takla attıktan sonra durabildi, üç görevli yaralandı
Bursa’nın Karacabey ilçesinde, İzmir-İstanbul otobanı üzerinde meydana gelen zırhlı araç kazasında 3 görevli yaralanırken bıraktığı gizemle de gündeme oturdu. Lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak defalarca takla atan altın nakil aracında bulunan 3 görevli mucize eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, olay yerinde yapılan incelemelerde araçta bulunan 11 kilogramlık altın sırra kadem bastı.

Bursa’nın Karacabey ilçesi yakınlarında kuyumcudan alınan altınları taşımak üzere yola çıkan zırhlı araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 görevli hafif şekilde yaralanırken, yapılan kontrolde 11 kilo altının kayıp olduğu belirlendi.

ÜÇ GÖREVLİ YARALANDI

Kaza, İzmir İstanbul otobanı Karacabey yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altın sevkiyatı yapan zırhlı araç seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan araç yaklaşık 4 takla attıktan sonra durabildi. Kazada araçta bulunan sürücü E.Ö. (21) ve yolcu konumundaki R.T. (30) ile V.T.(48) isimli görevli hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

11 KİLO ALTIN KAYIP

Kazanın ardından zırhlı araçta yapılan incelemede, sevkiyatı yapılan 11 kilo altının kayıp olduğu tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yol kenarı ve çevrede dedektörle arama yapılırken, kayıp altınlara ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadı.Firma yetkililerinin, kaybolan altınlara ait seri numaralarını paylaşarak kuyumcu esnafından da yardım talep ettiği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.


