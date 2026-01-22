500 bin çalışanı ilgilendiren karar resmen yürürlükte: Yarı zamanlı mesai dönemi başlıyor

'İŞ-AİLE DENGESİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yapılan değişiklikle doğum ve evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personeli de kapsayacağı yönünde düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonumuz doğrultusunda her zaman ailelerimizin yanında olmaya, çalışma hayatında iş-aile dengesini güçlendirmeye devam edeceğiz. Ülkemiz, milletimiz ve ailelerimiz için hayırlı olsun" dedi.