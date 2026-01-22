500 bin çalışanı ilgilendiren karar resmen yürürlükte: Yarı zamanlı mesai dönemi başlıyor

Kamuda görev yapan 500 bine yakın çalışanı ilgilendiren kritik karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yıllardır beklenen düzenleme ile kadrolu memurlar ile sözleşmeli personel arasındaki o önemli fark ortadan kalktı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, yaklaşık 500 bin sözleşmeli personele de doğum ve evlat edinme sonrası 'yarım zamanlı çalışma' imkanı getirildi. Böylece sözleşmeli çalışanlar da kadrolu memurlarla aynı haklara sahip oldu. İşte düzenlemeye dair merak edilenler.
Kamuda görev yapan yüz binlerce çalışanı yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçti. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, bugüne kadar yalnızca kadrolu devlet memurlarına tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı, artık sözleşmeli personeli de kapsayacak.
DÜZENLEME KAPSAMI BELLİ OLDU
Kamudaki yaklaşık 500 bin sözleşmeli personel, devlet memurları ile aynı usul ve esaslar çerçevesinde bu haktan yararlanabilecek. Yapılan düzenlemeyle birlikte, sözleşmeli çalışanların iş ve aile yaşamı dengesini kurmalarını kolaylaştıracak "yarım zamanlı çalışma" süreci resmen başlamış oldu.
Ancak bu haktan kimlerin yararlanamayacağını belirleme yetkisi, Cumhurbaşkanlığı makamında olacak.
657 SAYILI KANUN NE ÖNGÖRÜYOR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Madde 43'ü, bu çalışma modelinin çerçevesini net bir şekilde çiziyor. Sözleşmeli personelin de tabi olacağı bu sistemin işleyişi şu başlıklar altında özetlenebilir:
Doğum yapan çalışanlar analık izninin bitiminden, eşi doğum yapanlar ise babalık izninin bitiminden itibaren bu hakkı talep edebilir. Hak, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar kullanılabilir.
ÇALIŞMA SAATİ: Haftalık çalışma süresi, normal sürenin yarısı olarak düzenlenir.
SÜT İZNİ DURUMU: Yarım zamanlı çalışma hakkını kullanan personele ayrıca "süt izni" verilmez.
TAM ZAMANLI DÖNÜŞ: Personel, istediği takdirde başvuru tarihini izleyen ay başından itibaren normal çalışma düzenine dönebilir. Ancak aynı çocuk için bu haktan tekrar yararlanamaz.
MAAŞLAR NASIL ETKİLENECEK?
Yarım zamanlı çalışma modeline geçen personelin mali ve sosyal haklarında şu değişiklikler uygulanacaktır:
Sosyal yardımlar ve mali haklara ilişkin tüm ödemeler yarısı esas alınarak yapılır.
Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi için gerekli olan hizmet süreleri, bu dönemde yarım olarak hesaplanır.
Fiili çalışmaya bağlı diğer ödemeler ise ilgili mevzuat hükümlerine göre devam eder.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL KİMLERDİR?
Düzenlemenin hedef kitlesi olan sözleşmeli personel, 657 sayılı Kanun'un 4. maddesinin (B) fıkrasına göre tanımlanmaktadır.
Bu çalışanlar:
Kamu idare, kurum ve kuruluşlarında çalışırlar.
İşçi statüsünde sayılmazlar.
Sözleşmeleri mali yılla sınırlıdır ve her yıl yenilenerek görevlerine devam ederler.
'İŞ-AİLE DENGESİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yapılan değişiklikle doğum ve evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personeli de kapsayacağı yönünde düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonumuz doğrultusunda her zaman ailelerimizin yanında olmaya, çalışma hayatında iş-aile dengesini güçlendirmeye devam edeceğiz. Ülkemiz, milletimiz ve ailelerimiz için hayırlı olsun" dedi.
