Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
9 günlük tatil başladı

04:0014/03/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci, 9 gün sürecek ikinci ara tatiline dün son ders zilinin çalmasıyla başladı. MEB, öğrencilerin ara tatilde aileleriyle verimli vakit geçirmelerine ve öğrenmeye devam etmelerine katkı sağlamak amacıyla kitaplar hazırladı. Ara tatilin ardından öğrenciler, 23 Mart'ta tekrar dersbaşı yapacak.

Millî Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için ikinci ara tatil başladı. Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 10-14 Kasım 2025'te yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili de 19 Ocak Pazartesi günü başladı ve 30 Ocak Cuma günü sona erdi. İkinci dönemin 2 Şubat'ta başlamasının ardından ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek.

ETKİNLİK KİTABI

MEB, öğrencilerin ara tatilde aileleriyle verimli vakit geçirmelerine ve öğrenmeye devam etmelerine katkı sağlamak amacıyla çocukların yaş gruplarına uygun olarak hikâye, şiir, bulmaca, boyama gibi pek çok çalışma ve düşünme becerilerini geliştiren etkinlikleri içeren kitaplar hazırladı. Okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencileri için erişime açılan ara tatil etkinlik kitapları, okul öncesi öğrencileri için "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi", ilkokul öğrencileri için "Arada 1 Etkinlik Kitabı" ve ortaokul öğrencileri için "İlkbahar Etkinlik Kitabı" başlıklarıyla yayımlandı.

ÖĞRETİCİ VE EĞLENDİRİCİ

Öğretici ve eğlendirici etkinliklerin bulunduğu kitaplarda, çocukların yaş gruplarına uygun olarak hikâye, şiir, bulmaca, boyama gibi pek çok çalışma ve düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere yer verildi. Ara tatil etkinlik kitaplarına "tegm.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

DERSBAŞI 23 MART’TA

Ara tatilin ardından öğrenciler, 23 Mart'ta tekrar dersbaşı yapacak. 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran'da tamamlanacak.

  • Eğitimdeki ara tatil ile Ramazan Bayramı tatilinin birleşmesi dolayısıyla memleketlerine, tatil bölgelerine ve yurt dışına gitmek isteyenler, İstanbul'daki havalimanlarında yoğunluk oluşturdu. Tatil için İstanbul'dan ayrılmak üzere öğleden sonra kentteki havalimanlarına gelmeye başlayan vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Tatilini Roma'da geçirmek üzere havalimanına gelen Hilal Karayağız, yoğunluk olmasın diye çocuklarını okuldan biraz erken aldıklarını ve yola koyulduklarını belirterek, “Roma'ya gideceğiz. Tatil planlarını eşim yaptı, bana da sürpriz olacak” ifadesini kullandı. Minik yolculardan Güneş Taştekin, tatil için Antalya'ya gideceğini söyledi. İyi bir ders dönemi geçirdiklerini belirten Taştekin, “Tatilde arkadaşlarımı, kuzenlerimi, dayımı göreceğim” dedi.


#ara tatil
#eğitim
#toplum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS sınavına kaç kişi girecek? YÖK Başkanı açıkladı