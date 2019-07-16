9. uçak da Mürted’de

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin teslimatı dün de devam etti. İki hafta sürmesi beklenen ilk grup malzemelerin sevkiyatı kapsamında 9. Uçak Mürted Hava Meydanı’na indi.

İKİ HAFTA SÜRECEK

Sevkiyatların en kapsamlı paketi olan ve füze taşıyıcı araçlar, radar sistemleri, komuta kontrol sistemleri ve sistemin kurulumuna ilişkin malzemelerin de içinde bulunduğu ilk grup sevkiyatın yaklaşık 2 haftada tamamlanması planlanıyor. S-400 sevkiyatlarında ikinci grupta fırlatma rampaları ve silah sistemlerinin diğer unsurları Mürted’e yine hava yoluyla getirilecek. Üçüncü grupta ise sistemin mühimmatları Türkiye’ye ulaşacak. Bu son sevkiyatta ise 120’yi aşkın uzun menzilli füzenin deniz yoluyla getirilmesi bekleniyor.

Pentagon heyeti geliyor

S-400 sevkiyatı devam ederken bu hafta Ankara’ya ABD’den askeri heyet geliyor. Ankara’da ABD’li askeri temsilcilerle “acil” bir toplantı yapılacak. Toplantı kararı, S-400 sevkiyatının başladığı gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde alınmıştı. ABD heyetiyle Ankara’da yapılacak görüşmelerin öncelikli gündem maddelerinden biri de Suriye kuzeyinde Fırat’ın doğusunda güvenli bölge tesisi olacak.