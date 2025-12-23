Yeni Şafak
9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü Hakkari'de yakalandı

23/12/2025, Salı
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince yakalanan S.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timince yürütülen çalışma sonucu, "bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A, ilçede yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


#Hakkari
#yakalama
#firari
