Kayseri'de firariler operasyonla yakalandı

Kayseri'de firariler operasyonla yakalandı

20:1416/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (Foto: Arşiv)
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (Foto: Arşiv)

Kayseri'de arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri düzenledikleri operasyonla 'uyuşturucu ticareti' suçuyla aranan iki şahsı yakaladı.

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. (38) ile 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.E. (40) operasyonla yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



