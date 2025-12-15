Yeni Şafak
'Kolondan ses geliyor' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

20:5615/12/2025, Pazartesi
IHA
Kayseri’nin Melikgazi ilçesi
Kayseri'de 5 katlı bir apartmanın kolonlarından ses geldiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı tespit edildi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın kolonlarından ses geldiği ihbarı ekipleri harekete geçirirken, yapılan incelemede bir olumsuzluğa rastlanmadı.


Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan bir kişi, Hunat Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın kolonlarından ses geldiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de binada inceleme yaptı. Yapılan incelemede binanın kolonlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi. Ekipler incelemenin ardından normale döndü.



#Bina
#İhbar
#112 Acil Çağrı Merkezi
