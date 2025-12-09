11. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Keykubat Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerindeki 11 katlı binanın en üst katında ikamet eden Elif Naz D. (14) balkondan aşağı düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Elif Naz D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Elif Naz D.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan acı haberi alan baba kızının ismini söyleyerek feryat etti. Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı.