11. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de 11 katlı binanın en üst katında ikamet eden 14 yaşındaki kız çocuğu, balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 11. kattaki evlerinin balkonundan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti. Kızının düştüğünü öğrenen acılı babanın feryadı yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre, Keykubat Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerindeki 11 katlı binanın en üst katında ikamet eden Elif Naz D. (14) balkondan aşağı düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Elif Naz D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Elif Naz D.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan acı haberi alan baba kızının ismini söyleyerek feryat etti. Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı.

#Kayseri
#Bina
#Melikgazi
