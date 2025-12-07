Kayseri yolunda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücü E.A. (31) ile yolcu A.Ç.’nin (38) olay yerinde hayatını yitirdiğini belirledi. Yaralı Y.D. (35) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.