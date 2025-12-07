Yeni Şafak
tvnet
Kayseri yolunda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

15:537/12/2025, Pazar
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Niğde - Kayseri karayolunun 14’üncü kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin sürücüsü E.A. (31), direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücü E.A. (31) ile yolcu A.Ç.’nin (38) olay yerinde hayatını yitirdiğini belirledi. Yaralı Y.D. (35) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


#Kayseri
#feci kaza
#Niğde - Kayseri karayolu
