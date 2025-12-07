Kayseri’de bir garip olay: Parmak izi kilidi kaçışı engelledi çarşafla inmeye çalışırken mahsur kaldılar

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre alkol içmek için gittikleri arkadaşlarını darp eden 2 şahıs, evin kapısının parmak iziyle açılması sebebiyle evden çıkamadı. Şahıslar 3’üncü kattaki daireden çarşafları bağlayarak, indikleri yerde mahsur kaldılar.

1 /8 Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi Gürgen Sokak’ta bulunan 14 katlı binada meydana gelen olayda, S.A. ile E.Ö. iddiaya göre alkol içmek için arkadaşları H.Ü.’nün evine gitti.

2 /8 Evde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıkarken, tartışmanın büyümesi üzerine S.A. ile E.Ö. ev sahibi H.Ü.’yü darp etti.

3 /8 Daha sonra evin kapısının parmak iziyle açılmasından dolayı şahıslar evden çıkamadı.

4 /8 S.A. ve E.Ö. 3’üncü katta bulunan evden çarşafları birbirine bağlayarak, binanın altında bulunan marketin çıkıntısına indi. 2 şahıs burada mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 /8 Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından H.Ü.’yü ambulansla hastaneye kaldırdı.

6 /8 İtfaiye ekipleri de S.A. ve H.Ü.’yü mahsur kaldıkları yerden indirerek, polis ekiplerine teslim etti.

7 /8 Gözaltına alınan 2 şahıs gerekli işlemler için karakola götürüldü.