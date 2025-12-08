Dünyanın ilk hastanesi Kayseri'de mi? O yapı tarihe kazandırılmayı bekliyor

‘ARKEOLOJİK KAZIYA TABİ TUTULMASI LAZIM’





Yapının, dünya tarihi açısından önemli olduğunu belirten Erkiletlioğlu, “Bu hastane bu şartlarla dünyanın ilk hastanesi olarak kabul ediliyor. Bu yönde birçok da kaynak var. Gevher Nesibe Şifahanesi, bu dediğimiz tarihten aşağı yukarı 834 yıl sonra yapılmış. 1206 yapılışı. Burası 368-373 yıllarında yapıldı demiştik. Arada 800 sene fark var. Gevher Nesibe, Anadolu’daki ilk şifahane ve tıp fakültesi yan yana. Burada tıp fakültesi yok. Burası hastane. Buraya ünlü doktorları davet etmişler. Hasta bakıcılığı görevini de gönüllü rahipler ve rahibeler yapıyorlar. Dünyanın ilk hastanesinde Hipokrat ve Galenos’un tedavi metotları uygulanıyor. Bütün bu adanın köklü bir biçimde arkeolojik kazıya tabi tutulması lazım. Üzerindeki gecekonduların kaldırılması lazım. Dünya tarihi için çok önemli bir noktadayız. Çok miktarda kaynak var. O dönemin Sozomes diye bir kilise tarihçisi var. Onun burayla ilgili yazıları var. Aziz Basileios'un 366 tane mektupları var. Onların bazıların da buradan bahsediliyor” dedi.