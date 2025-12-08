Dağda gezerken binlerce yıllık hazine buldu: Sıradan bir gezi beklenmedik keşfe dönüştü

Bu resimlerin Kayseri için çok önemli olduğunu vurgulayan Özsoy, şöyle konuştu.





"Kayseri'nin tarihini belki daha da gerilere götürecek. Neolitik Çağ içinde bir yere konumlandırılacak bir buluş veya keşif. Anadolu'nun birçok yerinde örnekleri var. Hakkari, Van, Mersin, Antalya, Çatalhöyük çok meşhurlarından. En batıda da Balıkesir, Aydın ve Muğla arasında Bafa Gölü kayısında Latmos var. Bunlardan en çok ön plana çıkanı ve üzerinde en çok çalışılanı da Çatalhöyük ile Latmos. Latmos'taki resimlere baktığımız zaman onlarla son derece benzeşiyor. Yani bizdeki resimlerde kahverengi renk hakim.