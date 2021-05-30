93 yıllık istasyon şehit polis Fethi Sekin anısına müze oldu

Elazığ’ın Baskil ilçesinde 93 yıllık tren istasyonu, şehit polis Fethi Sekin anısına özel bir oda da oluşturularak, kültür, sanat evi ve müzeye dönüştürülerek son aşamaya getirildi.

Valilik koordinesinde Baskil Kaymakamlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından 1928 yılında yapılan ve yıllarca yöre halkına hizmet veren tren istasyonunu kiralayarak, yaptıkları restorasyonunun ardından Baskil Kültür, Sanat Evi ve Müzesi’ne dönüştürdü.

Müzede özellikle 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesine yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda kahramanca mücadele ederek şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in anısına özel bir oda oluşturuldu. Burada şehit Sekin’in üniforması, kişisel eşyaları ve öz geçmişinin yer aldığı görseller sergilenmesi için hazırlandı.

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Tarihi bir yapıyı özel bir mekana dönüştürerek şehitlerin aziz hatırlarının yaşatılacağı için duydukları memnuniyeti dile getiren ilçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, yapılacak çevre düzenlemesinin ardından 2 ay sonra resmi açılışının yapılmasının planlandığını kaydetti.

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Onun hayatının anlatıldığı bir müze olacak

Şehitlerin aziz hatıralarının yaşatılması adına gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz,

"Devlet Demir Yollarına ait olan ve Baskil Kaymakamlığınca kiralanan bir binadayız. Burası bizden önceki Kaymakamımız Oğuz Cem Murat döneminde restorasyondan geçirilmiş. Bizler de inşallah burada bu süreci tamamlayarak halkımızın, hizmetine açmayı planlıyoruz. Bizim buradaki amacımız Baskil’imizin genel anlamda tanıtımını da sağlamak. Bunun için de alt katta mevcut bulunan odalarımızın Baskil’in çevresini, tarihi dokusunu ve kültürel yapısını anlatan görsellerle dizayn etmeye çalışacağız. Olabildiğince zenginlik katarak görsellerle ve oradaki birkaç çalışmayla zenginleştirerek, hatta oradaki bir ekranda sürekli Baskil’in tarihini anlatan bir filmin de dönmesini planlıyoruz. Görselleri genişleterek burayı güzel bir kültür okuma ve sanat evine dönüştürmeyi planlıyoruz. Şu anda bulunduğumuz oda da şehidimiz Fethi Sekin’e ayrılmış. Ailesi tarafından bağışlanan eşyaların sergilendiği ve onun hayatını anlatan birkaç kronolojinin, fotoğrafların yer aldığı bir oda. Aslında burası onun hayatının anlatıldığı bir müze şeklinde" diye bilgi verdi.

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"Bu topraklar kahramanların yetiştiği bir toprak"

Yapılacak son rötuşlarla müzeyi yakın bir tarihte açmayı planladıklarını aktaran Yılmaz, “Bu topraklar kahramanların yetiştiği bir toprak. Bunu da burada da çok net bir şekilde bizzat görme şansını elde ediyoruz. Diğer şehitlerimiz, kahramanlarımızın da fotoğraflarının ve bilgilerinin yer aldığı bir odamız da mevcut. Orayı şehitler odası olarak planladık. Ve aynı zamanda üst katta da insanların bir arada bulunduğunda okumalarını gerçekleştirebileceği fikir teatisini bulunabileceği bir yer halinde planladık. Kimi zaman misafirlerimizi orada ağırlayarak Baskil hakkında bilgiler vermeyi planlıyoruz. Baskil Kaymakamlığınca yapılan bu çalışmalar şu anda sona doğru gelindi, inşallah yakın bir zamanda eksik kısımlarını da tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz. Devlet Demir Yolları’ndan aynı şekilde kiralanmış. Biz o bahçeyi de güzel bir şekilde insanlarımızın geldiğinde burada huzurlu ve rahat bir şekilde oturabileceği bir mekan haline getirmeyi planlıyoruz. Bu konuda da Elazığ Belediyesiyle görüşmeleri yaptık. Bu konuda Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da bize destek vereceğini söyledi ve ekipler yakın bir zamanda gelip bahçe düzenlemesini yapacaklar. Biz bahçeyi tamamladığımızda binanın kendi içerisi ve bahçeyi birlikte bir kompleks haline getirmeyi planlıyoruz. Yakın zamanda hizmete açtığımızda, Baskilli, Elazığlı hemşehrilerimizi ve Türkiye’deki tüm vatandaşlarımızı bu güzel yerde ağırlamak istiyoruz. Özellikle Fethi Sekin’in manevi huzurunu, kabrini ziyaret edip ardından da buraya gelip şehitlerimizin aziz hatıralarının yaşatıldığı bu odaları ziyaret etmelerini bekliyoruz” diye konuştu.