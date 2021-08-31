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ANKARA

99. yıl coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. İstanbul’dan Ankara’ya, Edirne’den Kars’a tüm yurtta çeşitli etkinlikler ve törenler düzenlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
99. yıl coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı, yurdun dört bir yanında düzenlenen törenlerle kutlandı.

MUHAMMED KURTAR - ANKARA

İstanbul’da Vatan Caddesi’nde resmi geçit töreni düzenlendi. Kentin birçok noktası ay yıldızlı Türk bayraklarıyla süslendi. Başkentte de TBMM önünden Ulus’taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı. Yürüyüşe Çanakkale ve ve Kurtuluş Savaşı üniformalarını giyen ‘tarihi bölük’ damga vurdu.

AKIN AKIN ANITKABİR’E

Anıtkabir de Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Anıtkabir’i, Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş ziyaret etti. Taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk’ün mozolesini gelen vatandaşlar, dualar eşliğinde mozoleye çiçek bıraktı.

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