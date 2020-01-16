Gündem AA Genel Müdürü Kazancı "Mısırda gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı"
ANKARA

AA Genel Müdürü Kazancı: "Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı"

Mısır'da önceki gün Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 4 çalışandan Türk vatandaşı Hilmi Balcı serbest bırakıldı.

Haber Merkezi AA
Baskına ilişkin fotoğraflar.
Baskına ilişkin fotoğraflar.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, "Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı. Diğerlerinin de kefaletle salıverilmesini bekliyoruz" dedi.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisi, 14 Ocak Salı günü, AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatarak internet bağlantısını kesmişti.

Dün sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

Uluslararası tepkiler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin "Gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de adının açıklanmasını istemeyen bir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Mısır'ın AA ofisine düzenlediği baskına ilişkin, "Söz konusu haberlerin farkındayız. Eğer doğruysa, Mısır yönetimine, gözaltındaki (AA çalışanı) gazetecileri serbest bırakma ve Mısır'da özgür ve açık medyaya izin verme çağrısında bulunuyoruz." demişti.

Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği'nden (ABNA-SE) yapılan açıklamada da "Böylesine pervasız bir hareket, doğrudan basın özgürlüğü ve genelde de gazeteci toplumuna zarar vermekte." ifadeleriyle tepki gösterilmişti. ABNA-SE, Mısırlı yetkililere "basının bildik ve köklü kuralları ile yasalarına göre hareket etmeleri" çağrısı yapmıştı.

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) ise açıklamasında, Mısır güçlerince AA'nın Kahire ofisine düzenlenen baskını şiddetle kınamıştı.

Üyesi olan Anadolu Ajansı ve gazetecilerinin yanında yer aldığını vurgulayan EANA, "EANA Yönetim Kurulu olarak, demokrasinin temel değerlerine büyük önem veriyor ve özgür gazeteciliği, demokratik toplumların temel taşı olarak görüyoruz. Bu sebeple bu değerlere karşı hareket etmek son derece kınanabilir bir eylem biçimidir." açıklamasını yapmıştı.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Mısır hükümetine çağrı
DÜNYA
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Mısır hükümetine çağrı

Mısır, yoğun tepkiler üzerine konuyu çarpıtmaya çalıştı

  • Mısır İçişleri Bakanlığı ise emniyetin AA Kahire ofisine hiçbir gerekçe göstermeden düzenlediği baskının üzerinden 24 saat geçtikten sonra ve uluslararası yoğun tepkiler üzerine dün akşam yaptığı skandal bir açıklamayla konuyu çarpıtma girişiminde bulundu.
  • Anadolu Ajansı adının hiç zikredilmediği ve somut bir suçlamanın yer almadığı açıklamada, ofise yapılan baskının Mısır Devlet Yüksek Güvenlik Savcılığından alınan iznin ardından gerçekleştirildiği aktarıldı.
Arda Turan Güney Amerika yolcusu: Menajerine yetki verdi

Arda Turan Güney Amerika yolcusu: Menajerine yetki verdi
Bir AA çalışanı serbest bırakıldı

Bir AA çalışanı serbest bırakıldı

​Diğerlerinin de kefaletle salıverilmesi bekleniyor.
İBB Meclisi vetoya direndi

İBB Meclisi vetoya direndi

​İstanbul 295 bin metrekare yeşil alan kazandı.
BM raporuyla da belgeledi

BM raporuyla da belgeledi

PKK'nın gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı.
Faytonlar İBB'ye geçti

Faytonlar İBB'ye geçti

​Plaka başına 300 bin lira ödenecek.
Arap basını bunu konuşuyor

Arap basını bunu konuşuyor

'Yeni sultanın babası İstanbul'da doğdu ve annesi Türk'​.

Bakan'dan <br>eş tayini müjdesi

Bakan'dan
eş tayini müjdesi

Eş durumundan tayin bekleyenlere güzel haber.
Metin İyidil tutuklandı

Metin İyidil tutuklandı

Tahliyesine itiraz üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.
Merkez faiz indirdi

Merkez faiz indirdi

​Yılın ilk toplantısında 75 baz puan faiz indirimine gidildi.
Çin zulmünü anlattılar

Çin zulmünü anlattılar

Toplama kamplarında 2 milyon Müslüman var.
Kaymakam <br>iz sürüp yakalattı

Kaymakam
iz sürüp yakalattı

Savcılık ve müze müdürlüğü yetkilileri keşif yaptı.
İyidil'e beraat kararı <br>verenler hakkında flaş gelişme

İyidil'e beraat kararı
verenler hakkında flaş gelişme

Soruşturma başlatan ​HSK, başkan ve üyeleri görevden aldı.
Yeni bir şahlanış<br> dönemine başlıyoruz

Yeni bir şahlanış
dönemine başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.
İstifa etti

İstifa etti

​Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi.
Batmanlı<br>musluk avcıları

Batmanlı
musluk avcıları

​Bozuk muslukları ücretsiz olarak tamir ediyorlar.
Libya'ya konuşlanacak sistemler

Libya'ya konuşlanacak sistemler

Hafter ateşkesi reddetti, Türkiye adımlarını hızlandırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.