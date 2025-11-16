Yeni Şafak
Abartı egzozlu motosiklet sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza

18:2316/11/2025, Pazar
IHA
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri
Aksaray'da yüksek ses çıkartan motosiklet, emniyet ekipleri tarafından ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçti. Yapılan incelemede abart egzoz bulunan motosikletin sürücüsüne 9 bin 267 lira para cezası kesilerek trafikten men edildi.

Aksaray’da polis ekiplerinin abartı egzoz nedeniyle durdurduğu motosiklet sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza kesildi.


Olay, Yeni Sanayi caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yüksek ses çıkaran 68 AFZ 105 plakalı motosikleti durdurarak Y.L. (17) isimli sürücüyü ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirdi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğu bulunmayan sürücünün motosikletinde inceleme yapıldı. Ekipler, yüksek ses çıkardığı gerekçesiyle yapılan incelemede motosiklette abart egzoz bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine cezai işlem başlatan trafik polisi genç sürücüye 9 bin 267 lira para cezası kesti. Ardından motosiklet trafikten men edildi.



#Motosiklet
#Ceza
#Egzoz
