ABD İsrail’in hedefindeki Barrack’ı görevden aldı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tom Barrack’ın Suriye Özel Temsilcisi unvanının sona erdiğini ancak Washington’ın Suriye ve Irak politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynamaya devam edeceğini açıkladı. X platformundan paylaşım yapan Rubio, Barrack’ın yürüttüğü çalışmaları överek, Türkiye Büyükelçisi olarak görevini sürdüren ismin Trump yönetiminin bölgesel stratejisinde kilit bir aktör olmaya devam edeceğini belirtti. Rubio, “Tom Barrack, Suriye Özel Temsilcisi olarak paha biçilmez katkılar sundu. Bu unvan sona ermiş olsa da Suriye ve Irak konusunda Trump yönetiminde kritik bir görev üstlenmeyi sürdürecek” ifadelerini kullandı. Barrack, Trump’ın 2017’deki yemin töreni komitesine başkanlık etmişti. İkinci Trump döneminde Türkiye Büyükelçisi ve Suriye-Irak özel temsilcisi olarak görev yapan Barrack, Şam’a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılmasına uzanan süreçte etkili isimlerden biri oldu.