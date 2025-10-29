Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
ABD'den 29 Ekim açıklaması: Sabırsızlıkla bekliyoruz

ABD'den 29 Ekim açıklaması: Sabırsızlıkla bekliyoruz

10:0929/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
ABD - Türkiye
ABD - Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı, 29 Ekim'i kutlayarak, "Türkiye, bölgesel istikrarın korunması ve terörle mücadeleden ticaretin genişletilmesi ve enerji işbirliğinin güçlendirilmesine kadar birçok ortak çıkarı paylaştığımız çok önemli bir ortak" dedi. Rubio iki ülke arasındaki güçlü ortaklığı ve ittifakı daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı
Marco Rubio
'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kutlama mesajına yer verildi.

"Türkiye çok önemli bir ortak"


ABD yönetimi ve halkı adına Türk halkını Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü vesilesiyle kutlayan Rubio, şunları kaydetti:


"ABD-Türkiye ilişkileri, küresel barış, güvenlik ve refah için kritik. Türkiye Cumhuriyeti, uzun süredir NATO'nun değerli bir müttefiki. Ayrıca Türkiye, bölgesel istikrarın korunması ve terörle mücadeleden ticaretin genişletilmesi ve enerji işbirliğinin güçlendirilmesine kadar birçok ortak çıkarı paylaştığımız çok önemli bir ortak. İkili işbirliğimiz Amerikalıları, Türkleri ve küresel toplumu daha güvenli ve müreffeh hale getirmek için devam ediyor."

Rubio, bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu kutladığını, iki ülke arasındaki güçlü ortaklığı ve ittifakı daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.



#ABD
#29 Ekim
#Cumhuriyet bayramı
#Marco Rubio
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELER: 11. Yargı Paketi maddeleri çıktı mı, Meclis'e sunuldu mu? Af ve infaz düzenlemesi maddeler arasında var mı?