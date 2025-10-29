ABD'den 29 Ekim açıklaması: Sabırsızlıkla bekliyoruz

"ABD-Türkiye ilişkileri, küresel barış, güvenlik ve refah için kritik. Türkiye Cumhuriyeti, uzun süredir NATO'nun değerli bir müttefiki. Ayrıca Türkiye, bölgesel istikrarın korunması ve terörle mücadeleden ticaretin genişletilmesi ve enerji işbirliğinin güçlendirilmesine kadar birçok ortak çıkarı paylaştığımız çok önemli bir ortak. İkili işbirliğimiz Amerikalıları, Türkleri ve küresel toplumu daha güvenli ve müreffeh hale getirmek için devam ediyor."