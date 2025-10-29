ABD'den 29 Ekim açıklaması: Sabırsızlıkla bekliyoruz

ABD - Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı, 29 Ekim'i kutlayarak, "Türkiye, bölgesel istikrarın korunması ve terörle mücadeleden ticaretin genişletilmesi ve enerji işbirliğinin güçlendirilmesine kadar birçok ortak çıkarı paylaştığımız çok önemli bir ortak" dedi. Rubio iki ülke arasındaki güçlü ortaklığı ve ittifakı daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı
Marco Rubio
'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kutlama mesajına yer verildi.
"Türkiye çok önemli bir ortak"
ABD yönetimi ve halkı adına Türk halkını Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü vesilesiyle kutlayan Rubio, şunları kaydetti:
"ABD-Türkiye ilişkileri, küresel barış, güvenlik ve refah için kritik. Türkiye Cumhuriyeti, uzun süredir NATO'nun değerli bir müttefiki. Ayrıca Türkiye, bölgesel istikrarın korunması ve terörle mücadeleden ticaretin genişletilmesi ve enerji işbirliğinin güçlendirilmesine kadar birçok ortak çıkarı paylaştığımız çok önemli bir ortak. İkili işbirliğimiz Amerikalıları, Türkleri ve küresel toplumu daha güvenli ve müreffeh hale getirmek için devam ediyor."
Rubio, bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu kutladığını, iki ülke arasındaki güçlü ortaklığı ve ittifakı daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.
