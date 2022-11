ABD'den TSK'nın vurduğu teröristlere kan ve plazma bağışı

Türkiye, güvenli sınır hattını genişletmek için geçtiğimiz günlerde Irak ve Suriye'nin kuzeyine Pençe-Kılıç Hava Harekatı düzenledi.

Yapılan harekatta çok sayıda terörist öldürüldü, terör yuvaları teker teker imha edildi.

Terör örgütüne kan ve plazma bağışı yaptılar

Türkiye'nin hain terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik mücadelesi sürerken, NATO müttefiki ABD'ye dair skandal bir görüntü paylaşıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, PKK/YPG/PYD bağlantılı Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) kan ve plazma bağışında bulundu.

'Desteğimiz devam edecek' mesajı

Bağışta bulunulduğu anlardan bir kare ise sosyal medya hesabında paylaşıldı.

O paylaşımda ABD tarafından "SDG ortaklarına" 20 ünite kan ve plazma verildiği bilgisi yer aldı. Açıklamada, ayrıca ABD'nin desteğinin devam edeceğinin yanı sıra iş birliği mesajı da verildi.

As part of our #AdviseAssistEnable mission, the #Coalition forces issued 20 units of blood and plasma to our #SDF Partners in #Syria. We remain committed to show our continuous support as the partner of choice and maintaining a joint effort to regain stability in the region. pic.twitter.com/JDAAjBhi5K — Combined Special Ops Joint Task Force-Levant (@SOJTF_LEVANT) November 27, 2022