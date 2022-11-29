Gündem ABDden TSKnın vurduğu teröristlere kan ve plazma bağışı
POLİTİKA

ABD'den TSK'nın vurduğu teröristlere kan ve plazma bağışı

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı başlatılan Pençe-Kılıç harekatının ardından ABD, terör örgütü PKK/YPG bağlantılı Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) kan ve plazma bağışında bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
ABDden TSKnın vurduğu teröristlere kan ve plazma bağışı
ABD'den teröristlere kan bağışı

Türkiye, güvenli sınır hattını genişletmek için geçtiğimiz günlerde Irak ve Suriye'nin kuzeyine Pençe-Kılıç Hava Harekatı düzenledi.

Yapılan harekatta çok sayıda terörist öldürüldü, terör yuvaları teker teker imha edildi.

Terör örgütüne kan ve plazma bağışı yaptılar

Türkiye'nin hain terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik mücadelesi sürerken, NATO müttefiki ABD'ye dair skandal bir görüntü paylaşıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, PKK/YPG/PYD bağlantılı Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) kan ve plazma bağışında bulundu.

'Desteğimiz devam edecek' mesajı

Bağışta bulunulduğu anlardan bir kare ise sosyal medya hesabında paylaşıldı.

O paylaşımda ABD tarafından "SDG ortaklarına" 20 ünite kan ve plazma verildiği bilgisi yer aldı. Açıklamada, ayrıca ABD'nin desteğinin devam edeceğinin yanı sıra iş birliği mesajı da verildi.

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