ABD’ye güven yok

ABD’nin terör örgütü olarak görmediği PYD/YPG’ye bir de askeri destek vermesi büyük tepki çekiyor. “Şahin Cilo” kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, sahada ABD’li bir askeri yetkili ile böyle görüntülenmişti.

Araştırma şirketi Areda Survey Türkiye ile ABD ilişkilerini ele alan bir araştırma gerçekleştirdi. 4 bin 36 kişi ile 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmada ekonomik yatırımlar, Türkiye ile ABD ilişkileri ve Türkiye’nin dış politikası gibi konular ele alındı. Vatandaşların yüzde 49,3’ü Türkiye’nin NATO’da kalmaya devam etmesi gerektiğini söylerken, yüzde 33,8’i ise NATO’dan çıkması yönünde görüş bildirdi.

SÖMÜRGECİ VE TERÖR DESTEKÇİSİ

Araştırmaya katılanların yüzde 41,4’ü, iki ülke arasında yaşanan sorunların ABD’nin vaadlerini yerine getirmeyen, sözüne güvenilmez bir ülke olmasına, yüzde 28,5’i ABD’nin Ortadoğu başta olmak üzere dünyada sömürgeci devlet gibi davranmasına, yüzde 12,5’i ise ABD’nin PKK/PYD/YPG’yi terör örgütü olarak görmemesine bağladı.

ABD SÖMÜRGECİ DÜŞMAN VE MENFAATÇİ

Katılımcıların yüzde 59,6’sı ABD’nin Türkiye’yi mecburen işbirliği yapması gereken bir ülke olarak gördüğünü söylerken, yüzde 12,9’u “düşman ülke” olarak gördüğünü, yüzde 10,3’ü ise “stratejik ülke” olarak değerlendirdiğini aktardı. “ABD’yi tek kavram ile tanımlamak gerekirse nasıl tanımlarsınız?” sorusuna katılımcıların yüzde 58,9’u “sömürgeci” derken, yüzde 23,5’i “düşman”, yüzde 16’sı ise “menfaatçi” cevabını verdi.

TÜRK DÜNYASI İLE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Türkiye’nin dış politikasını yürütürken Türk dünyası ülkeleriyle işbirliği yapması gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 45,1 oldu. Katılımcıların yüzde 15,3’ü Avrupa Birliği, yüzde 10,6’sı İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleriyle işbirliği vurgusu yaptı. Ankete katılanların yüzde 45,9’u Türkiye’yi Türk dünyasının bir parçası olarak görürken, yüzde 27’si İslam dünyasının bir parçası, yüzde 17’si de Avrupa’nın bir parçası olarak gördüğünü belirtti.