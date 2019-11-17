Gündem ABDye güven yok
POLİTİKA

ABD’ye güven yok

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin sorgulandığı araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. Katılımcıların yüzde 41,4’ü ABD’yi “sözüne güvenilmez bir ülke” olarak tanımladı. “ABD’yi tek kavram ile özetlemeleri” istenen kişilerin yüzde 58,9’u “sömürgeci”, yüzde 23,5’i “düşman”, yüzde 16’sı ise “menfaatçi” cevabını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’nin terör örgütü olarak görmediği PYD/YPG’ye bir de askeri destek vermesi büyük tepki çekiyor. “Şahin Cilo” kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, sahada ABD’li bir askeri yetkili ile böyle görüntülenmişti.
ABD’nin terör örgütü olarak görmediği PYD/YPG’ye bir de askeri destek vermesi büyük tepki çekiyor. “Şahin Cilo” kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, sahada ABD’li bir askeri yetkili ile böyle görüntülenmişti.

Araştırma şirketi Areda Survey Türkiye ile ABD ilişkilerini ele alan bir araştırma gerçekleştirdi. 4 bin 36 kişi ile 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmada ekonomik yatırımlar, Türkiye ile ABD ilişkileri ve Türkiye’nin dış politikası gibi konular ele alındı. Vatandaşların yüzde 49,3’ü Türkiye’nin NATO’da kalmaya devam etmesi gerektiğini söylerken, yüzde 33,8’i ise NATO’dan çıkması yönünde görüş bildirdi.

SÖMÜRGECİ VE TERÖR DESTEKÇİSİ

Araştırmaya katılanların yüzde 41,4’ü, iki ülke arasında yaşanan sorunların ABD’nin vaadlerini yerine getirmeyen, sözüne güvenilmez bir ülke olmasına, yüzde 28,5’i ABD’nin Ortadoğu başta olmak üzere dünyada sömürgeci devlet gibi davranmasına, yüzde 12,5’i ise ABD’nin PKK/PYD/YPG’yi terör örgütü olarak görmemesine bağladı.

ABD SÖMÜRGECİ DÜŞMAN VE MENFAATÇİ

Katılımcıların yüzde 59,6’sı ABD’nin Türkiye’yi mecburen işbirliği yapması gereken bir ülke olarak gördüğünü söylerken, yüzde 12,9’u “düşman ülke” olarak gördüğünü, yüzde 10,3’ü ise “stratejik ülke” olarak değerlendirdiğini aktardı. “ABD’yi tek kavram ile tanımlamak gerekirse nasıl tanımlarsınız?” sorusuna katılımcıların yüzde 58,9’u “sömürgeci” derken, yüzde 23,5’i “düşman”, yüzde 16’sı ise “menfaatçi” cevabını verdi.

TÜRK DÜNYASI İLE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

  • Türkiye’nin dış politikasını yürütürken Türk dünyası ülkeleriyle işbirliği yapması gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 45,1 oldu. Katılımcıların yüzde 15,3’ü Avrupa Birliği, yüzde 10,6’sı İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleriyle işbirliği vurgusu yaptı. Ankete katılanların yüzde 45,9’u Türkiye’yi Türk dünyasının bir parçası olarak görürken, yüzde 27’si İslam dünyasının bir parçası, yüzde 17’si de Avrupa’nın bir parçası olarak gördüğünü belirtti.

ABD Gülen’i iade etmez
GÜNDEM
ABD Gülen’i iade etmez
FETÖ’nün finans merkezi New Jersey

FETÖ’nün finans merkezi New Jersey

Toplanan paralar hapisteki örgüt üyelerinin ailelerine gönderiliyor.
Ekonominin yüzde 55’ini o yönetiyormuş

Ekonominin yüzde 55’ini o yönetiyormuş

​Türkiye ekonomisinin yüzde 55'ini biz yönetiyoruz deyip borç istedi.
ABDyegüven yok

ABD'ye
güven yok

​İkili ilişkilerin sorgulandığı araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.
Teröre<br>19 milyon euro

Teröre
19 milyon euro

​Almanya FETÖ'nün projesine para akıttı.
50 öğretmen<br>evlat nöbetinde

50 öğretmen
evlat nöbetinde

Fatma Bingöl: ​Oğlum silah değil kalem tutmalıydı.
Yüzlerce<br>kişi sokağa indi

Yüzlerce
kişi sokağa indi

Fransa'da ​sarı yelekliler bir yılı doldurdu.
Libya'ya<br>gemi desteği

Libya'ya
gemi desteği

​Devletler arası anlaşma yolda.
Şartnameye rağmen bildiğini okuyorlar

Şartnameye rağmen bildiğini okuyorlar

​21 ton mandalina Bosna'ya giremedi.
Dünya borç<br>içinde yüzüyor

Dünya borç
içinde yüzüyor

​Küresel borç 250 trilyon dolar seviyesine yaklaştı.
28 milyon çocuk aşılanacak

28 milyon çocuk aşılanacak

Menenjit ve kızamığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

İki gün arayla <br>ikinci kez yandı

İki gün arayla
ikinci kez yandı

Yangına 8 itfaiye aracı ve 25 personel müdahale etti.
Tahran'a giriş-çıkış <br>yollarını kapattılar

Tahran'a giriş-çıkış
yollarını kapattılar

Benzin istasyonları ve polis araçlarını ateşe verdiler.
200 ton sahte <br>ilaç ele geçirildi

200 ton sahte
ilaç ele geçirildi

​Kıtadaki ilaçların neredeyse yarısı sahte.
Vale görünümlü <br>değnekçi dehşeti

Vale görünümlü
değnekçi dehşeti

​Vale hizmeti almayanların araçlarına zarar verdiler.
Provokatör tutuklandı

Provokatör tutuklandı

Başörtülü kadına saldırıp hakaret etmişti.
Milyonlar kazandırıyor

Milyonlar kazandırıyor

​Elazığ'da yetiştirilip Avrupa'ya, Rusya'ya, Japonya'ya ve Çin'e satılıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.