AB'nin vize gerekçeleri bahane

Avrupa’nın uyguladığı Schengen vizesi reddi Türk iş insanlarının çalışmasına zorluk çıkarıyor. İhracatı baltalayan bu duruma Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nden (ASKON) tepki geldi. Yaşadıkları durumu Yeni Şafak’a anlatan iş dünyasının sivil toplum kuruluşları reddin altındaki sebepleri de bir bir sıraladı.

2 AYLIK VİZE SIRASIYLA İŞ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ

Türkiye’nin Schengen sıkıntısı yaşanan ülkelerden Almanya’ya geçtiğimiz ay 1,8 milyar dolar ihracat yaptığına dikkat çeken ASKON Başkanı Orhan Aydın, “En çok ticaret yaptığımız Avrupa Birliği ülkelerine ilişkin üye iş insanlarımızdan bizlere vize konusunda sıkıntı yaşadıklarına dair şikâyetler geliyor. Ambargo uyguladıkları Rusya’nın 5 katı reddi bizim iş insanlarımıza veriyorlar. Aslında Cumhurbaşkanımız Erdoğan konunun özetinin siyasi şantaj olduğunu belirtti. İsveç’in NATO’ya alınmaması, Rusya ile olan ticari ilişkilerimiz Avrupa Birliği’ni şantaja iten nedenler olabilir. Özellikle fuarlara giden firmalarımızın çalışanları ihracat müdürleri, satın almacılar gibi hem işveren tarafında hem de çalışanlar tarafından 2 ayı bulan vize sıraları oluşmuş durumda. Defalarca vize alıp bu ülkelere gitmiş gelmiş iş insanlarımıza bile sığınmacılar bahane edilerek vize kısıtlaması getiriliyor” açıklamasını yaptı.

Bu yaklaşımı normal karşılamak mümkün değil

Ülkeler arası iyi niyet anlaşmaların uymayan bu Schengen vizesi tutumuna iş dünyası olarak karşı olduklarının altını çizen MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, “Avrupa Birliği makamlarınca böylesi bir tutumun yaşandığı inkar edilse de vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza yönelik bu yaklaşımı normal karşılamamız mümkün değildir” dedi.

Batı vize kartını bize karşı kullanıyor

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Schengen vizesinin Batı’nın Türkiye’ye karşı kullandığı bir kart olarak gördüklerini söyledi. Avdagiç, “Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanımak bir lütuf değil, altına imza koyduğunuz anlaşmaların bir gereğidir. Bu konunun ivedi çözümü bizim için son derece önemli” diye konuştu.







