Adalar yönetilemiyor: Belediye kıyı işgaline kör

Neslihan Önder
04:003/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Seçim öncesi kıyı işgaline karşı eylemlere katılıp, seçim döneminde de bu yönde vaatlerde bulunan CHP’li Ali Ercan Akpolat, belediye başkanı olduktan sonra sahilleri işgal eden işletmeleri kaymakamlık ve bakanlığa bildirmedi.
Seçim öncesi kıyı işgaline karşı eylemlere katılıp, seçim döneminde de bu yönde vaatlerde bulunan CHP’li Ali Ercan Akpolat, belediye başkanı olduktan sonra sahilleri işgal eden işletmeleri kaymakamlık ve bakanlığa bildirmedi.

Sayıştay’ın Adalar Belediyesi’ne ilişkin 2024 denetim raporu, ilçedeki hukuksuz uygulamaları gözler önüne serdi. Raporda en dikkat çeken, belediyenin şirket edinme yöntemi.

“Adalar Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.” 25 Eylül 2024’te kuruldu. Yalnızca 7 gün sonra belediyeye “hibe” edilmek üzere başvuru yapıldı. Belediyelerin şirket kurması veya şirketlere ortak olması Cumhurbaşkanı iznine tabi iken, bu izin süreci “hibe” yöntemiyle by-pass edildi. Sayıştay raporunda bu yöntemin “bağış görüntüsü altında fiilen yeni şirket edinimi” olduğu vurgulandı.

İşte Sayıştay raporuna göre Adalar Belediyesi’ndeki skandallardan bazıları:

* Belediye 2024 yılında hiçbir ihale yapmadı. Tüm alımlar avans yöntemiyle gerçekleşti. Bu yöntemle belediye tamamen ihale mevzuatının dışına çıktı.

* UKOME yönergesiyle belediyeye verilen dal, moloz ve hafriyat taşımacılığı, belediye tarafından ihalesiz, bedelsiz ve sözleşmesiz şekilde kooperatiflere bırakıldı.

* Vergi dairesinden alınan bilgilerle belediye kayıtları karşılaştırıldığında, Adalar’da 573 işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edildi.

* 4 adada çok sayıda kıyı işgali, ruhsatsız plaj işletmesi ve imara aykırı yapı tespit eden belediye, bunların hiçbirini kaymakamlığa ve bakanlığa bildirmedi.

* 2018-2024 yılları arasında belediye encümeni tarafından alınan 128 yıkım kararının hiçbiri uygulanmadı.

* Belediyenin İETT ile yaptığı protokol kapsamında kiralanan 6 aracın hiçbirinin trafik tescilinin bulunmadığı belirlendi.



