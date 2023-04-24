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Adalet Bakanı Bozdağ: Milletimiz yalana dolana değil icraat siyasetine oy verecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, son 20 günde AK Parti iktidarının yeni hizmete aldığı yatırımları aktararak, 14 Mayıs'taki seçimlerde Türk milletinin yalana, dolana, algıya değil doğruya, icraata ve eser siyasetine oy vereceğini ifade etti.

09:34 . 24/04/2023 الإثنين
AA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Bozdağ, yeni hizmete alınan yatırımlara ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarının son 20 günde ülkemize kazandırdıkları, Togg yollarda, TCG Anadolu İHA-SİHA gemisi denize indirildi, İMECE uydusu fırlatıldı, Karadeniz doğal gazı hanelere verildi, deprem konutlarının temeli atıldı, kentsel dönüşümde konut bedelinin yarsı kadar destek sağlandı, Altay tankı test sürüşüne başladı. Seçimde aziz milletimiz, yalana dolana, algıya değil doğruya, icraata ve eser siyasetine oy verecek, eser siyasetinin mimarı ve milletin adamı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan seçecektir."



#Bekir Bozdağ
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