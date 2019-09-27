Adalet Bakanı Gül: FETÖ'nün kripto elemanları dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız Adalet Bakanı Gül: FETÖ'nün kripto elemanları dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ'nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarsa çıksınlar, değil ByLock değil ankesör dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız" dedi.

Haber Merkezi 27 Eylül 2019, 10:51 Son Güncelleme: 27 Eylül 2019, 10:57 AA