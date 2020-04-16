Gündem Adalet Bakanı Gülden Gamze Pala açıklaması Kadın cinayetlerini lanetliyorum
ANKARA

Adalet Bakanı Gül'den Gamze Pala açıklaması: Kadın cinayetlerini lanetliyorum

Rize’nin Fındıklı ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Gamze Pala'nın vahşice öldürülmesiyle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açıklama geldi. Bakan Gül, "Kadın cinayetlerini lanetliyor, Gamze Hanımı katleden zalimin en ağır cezayı alacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Abdulhamit Gül
Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Rize'nin Fındıklı ilçesinde öldürülen Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Menfur bir saldırıyla hayatını kaybeden Gamze Pala'ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Kadın cinayetlerini lanetliyor, Gamze Hanımı katleden zalimin en ağır cezayı alacağına inanıyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Rize Fındıklı'da saplantılı aşık vahşeti: Defalarca reddedilince, acımadan katletti
GÜNDEM
Rize Fındıklı'da saplantılı aşık vahşeti: Defalarca reddedilince, acımadan katletti
Abone Ol Google News
Sokaklar doldu taştı

Sokaklar doldu taştı

​Uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadılar
Yüz binlerce çocuk ölebilir

Yüz binlerce çocuk ölebilir

​Birleşmiş Milletler'den korkutan açıklama.
İşsiz değil ve iş yeri sahibi

İşsiz değil ve
iş yeri sahibi

​Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı.
Anında tespit edildi

Anında tespit edildi

Provokatif koronavirüs paylaşımları yapanlar yakalandı.
Beta sürümüyle<br>GZT yayında

Beta sürümüyle
GZT yayında

​Bazen 'ciddi mesele' bazen bir dakikalık videolarla gündeme dair her şey.
Ağır suçlama

Ağır suçlama

"Çin'in zor soruları yanıtlaması gerekecek​."
Kudüs ilk kez <br>Aksa'sız kalacak

Kudüs ilk kez
Aksa'sız kalacak

​Koronavirüs nedeniyle ibadete kapalı olacak.
Yüz yirmi beş kaybımız var

Yüz yirmi beş kaybımız var

​Bakan Koca, 40 bin test hedefini aştığımızı açıkladı.
İtalya'da son 24 saat

İtalya'da son 24 saat

​En çok ölüm olan ikinci ülke.
Cesetler <br>feribotla taşınıyor

Cesetler
feribotla taşınıyor

Ölü sayısı her geçen gün artıyor.
İnce temizlik başladı

İnce temizlik başladı

​Belediyeler yeni sistemi sokak sokak uyguluyor.
ABD'nin <br>en kara günü

ABD'nin
en kara günü

Bir günde gerçekleşen en çok ölüm.
Korkutan kaza

Korkutan kaza

​Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.
Motorine<br>büyük indirim

Motorine
büyük indirim

​Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
31 şehirde sokağa çıkma yasağı

31 şehirde sokağa çıkma yasağı

​İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi, detayları açıkladı.
Bir yıldan<br>önce kalkamaz

Bir yıldan
önce kalkamaz

Koronavirüs etkisiyle ​ABD'yi ekonomik kriz korkusu sardı.
Bravo maskeli kahramanlar

Bravo maskeli kahramanlar

​Koronayı yener yenmez yeniden göreve koştular.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.