Gündem Adalet Bakanı Gülden Hablemitoğlu cinayeti açıklaması Zanlının iadesi için çalışıyoruz
POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül'den Hablemitoğlu cinayeti açıklaması: Zanlının iadesi için çalışıyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hablemitoğlu cinayetine ilişkin Ukrayna'da yakalanan zanlı için yaptığı açıklamada "Zanlının Türkiye'ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusu" dedi.

Haber Merkezi AA
​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerin sorularını cevapladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hablemitoğlu cinayetine ilişkin Ukrayna'da yakalanan zanlı için yaptığı açıklamada "Zanlının Türkiye'ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusu" ifadelerinde bulundu.

AYM’NİN KANAL İSTANBUL KARARI

Bu konuda yasamanın yapmış olduğu tasarrufa karşı AYM iptal başvurusun reddetmiştir.

Bu anlamdan bu şekilde projenin yapılmasına karşı bir engelin olmadığı yönünde bir karar vermiştir.

OSMAN KAVALA’NIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI

Yürütülen bir kovuşturma ile ilgili benim bir yorum yapmam doğru olmaz.

ANKARA’DA RÜŞVET İDDİALARI

Yargıya intikal eden bir konuda söz söylemem doğru olmaz. Muhatapları da bu konunu esasen biz değiliz. Bu kon yargıya intikal etmiştir. Biz cübbe giymeyelim bırakalım hakim savcılar yargı kararlarını versin

Gizli hazine

Gizli hazine

​Türkiye'nin en büyüğü, dünyanın ise 3.'sü olacak.
İtibarı sıfırlandı

İtibarı sıfırlandı

​Suudi Arabistan'ın imaj düzeltme çabaları işe yaramıyor.
Yerli otodaöne çıkan 3 il

Yerli otoda
öne çıkan 3 il

​Tasarımı ve özellikleriyle 80 milyonun gündeminde.
Selin vurduğu<br> kentte yol çöktü

Selin vurduğu
kentte yol çöktü

​Eğitime ara verildi ekipler müdahalede zorlanıyor.
Paketi açınca gözlerine inanamadı

Paketi açınca gözlerine inanamadı

'Robin Hood' olarak bilinen hayırsever o sese kayıtsız kalmadı.
Lokma:<br>Yılın en iyisi

Lokma:
Yılın en iyisi

​Google'dan sonra AppStore'da da zirvede!

Asgari ücrette<br>tarih belli oldu

Asgari ücrette
tarih belli oldu

​Milyonların beklediği rakam yarın saat 14.00'te açıklanacak.

Özel statüde<br>mahkeme kurulabilir

Özel statüde
mahkeme kurulabilir

Suudi yargısı akladı, Türkiye'nin atacağı adımlar var.
​140 yıl önce Ayasofya'nın içi

​140 yıl önce Ayasofya'nın içi

Fransız koleksiyonerin arşivinden çıktı.
5 ilde<br>71 noktada yangın

5 ilde
71 noktada yangın

​Karadeniz'de çıkan orman yangınları devam ediyor.
70 ile yağış uyarısı

70 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı yapıldı.
Koca kent<br>sele teslim oldu

Koca kent
sele teslim oldu

İzinler iptal, okullar tatil edildi yeni sağanak bekleniyor.
Türkiye'ye muhalefet partisi

Türkiye'ye muhalefet partisi

​80 yıldır değişmeyen gelenek millet için yapılanlara karşı çıkıyor.
Geri dönüyor

Geri dönüyor

​Diagne ocak ayından itibaren yeniden Galatasaray forması giyecek.
Feci kaza

Feci kaza

​Kayseri'de devrilen otobüste 23 kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.