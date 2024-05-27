Adalet Bakanı Tunç: 1960 darbesi vatanımıza ve milletimize yapılan bir ihanettir

"Her zaman milli iradeye sahip çıkacak, istiklalimiz ve istikbalimiz için, daha büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daima adaletten, haktan ve demokrasiden yana olacağız. 27 Mayıs 1960 darbesinin 64'üncü yıl dönümünde tüm darbeleri, darbe girişimlerini, vesayetten medet umanları kınıyor ve lanetliyorum. Millet iradesi ile seçilmiş ancak vesayetçiler tarafından haksız ve hukuka aykırı bir şekilde idam edilen milletin adamı merhum Adnan Menderes ile arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı, tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyorum."