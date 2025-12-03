Yeni Şafak
Adalet Bakanı Tunç Filistin Başsavcısı Al-Khatib'i kabul etti

19:433/12/2025, Çarşamba
AA
Akram Al-Khatib - Yılmaz Tunç
Akram Al-Khatib - Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin Devleti Başsavcısı Akram Al-Khatib ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki adli işbirliği ele alınırken, Gazze’deki insanlık ve savaş suçları karşısında uluslararası hukukun yetersizliği vurgulandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin Devleti Başsavcısı Akram Al-Khatib ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Al-Khatib ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede, tarihi ve kültürel olarak güçlü bağların bulunduğu iki ülke arasındaki adli işbirliğini daha da güçlendirmek adına yürüttükleri çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını bildiren Tunç, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail'in, en temel insan haklarını yok sayarak Gazze'de işlediği insanlık ve savaş suçları karşısında uluslararası hukukun etkisizliğine vurgu yaptık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye olarak daima Filistinli kardeşlerimizin yanında olacak, haklarını ve hukuklarını her platformda savunmaya devam edeceğiz. Başsavcı Akram Al-Khatib ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."


