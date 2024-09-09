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Adalet Bakanı Tunç: Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar en ağır cezayı alacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak, adalet bunlardan hesap soracak, en ağır cezayı alacak." dedi. Tunç, Narin Güran soruşturmasında elde edilen bulgular nedeniyle bir kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.

14:41 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:17 - 9/09/2024 Pazartesi
AA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada,
"Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak, adalet bunlardan hesap soracak, en ağır cezayı alacak. (Narin Güran soruşturmasında) Elde edilen bulgular nedeniyle bir kişi daha gözaltına alındı. Köyde şüpheli olarak 23 kişi gözaltına alındı."
ifadelerini kullandı.
#Yılmaz Tunç
#Narin Güran
#Diyarbakır
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