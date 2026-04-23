Adalet Bakanlığı bünyesinde yedi başkanlık: Faili meçhul dosya kalmayacak

20:1323/04/2026, الخميس
Yeni daireler suçla mücadelede ihtisaslaşmayı artırmayı hedefliyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yedi yeni daire başkanlığının kurulduğunu açıkladı. Yeni yapılanmanın; terör, örgütlü suçlar, dijital suçlar ve faili meçhul dosyalar başta olmak üzere birçok alanda ihtisaslaşmayı artırarak adalet sisteminin hız ve etkinliğini güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Bakan Gürlek, "Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü altında 7 Daire Başkanlığı kurulduğunu açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma’ vizyonumuz doğrultusunda, ceza adalet sistemimizin etkinliğini artırmaya devam ediyoruz. ‘Gülistan Doku soruşturması’ gibi toplum vicdanında derin iz bırakan faili meçhul olayların aydınlatılması için bu alanda kurumsal kapasitemizi ayrıca güçlendiriyoruz. Terörden örgütlü suçlara, dijital suçlardan dezenformasyonla mücadeleye, afet süreçlerinden faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına kadar geniş bir alanda ihtisaslaşmayı güçlendiriyoruz. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde bugün itibariyle 7 yeni daire başkanlığı kurduk: Adli Emanet Daire Başkanlığı, Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı, Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı, Terör Suçları Daire Başkanlığı, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı. Hedefimiz; daha hızlı, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemi inşa etmektir. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Eksiklik varsa ilgili savcı ve başsavcı arkadaşlara bildirecekler"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yeni bir daire başkanlığı kurduk. Faili meçhul bazı dosyaları arkadaşlarımız inceleyecekler, bakacaklar" dedi.

Adalet Bakanı Gürlek, TBMM’de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu’nda Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan daire başkanlıkları ile ilgili soruya, "Yeni bir daire başkanlığı kurduk. Faili meçhul bazı dosyaları arkadaşlarımız inceleyecekler, bakacaklar. Eksiklik varsa ilgili savcı ve başsavcı arkadaşlara bildirecekler" cevabını verdi.



