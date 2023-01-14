Adalet Bakanlığı'ndan iki ayrı genelge: Şiddet vakalarında etkin tedbir uyarısı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzasıyla tüm başsavcılıklara ‘aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi’ konulu genelge gönderildi. Genelgede, aile içi ve kadına karşı şiddet suçlarıyla etkin mücadele vurgulandı. Özellikle nitelikli ve tekrarlanan şiddet vakalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekildi. Genelgeye göre, ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürolarında görevli Cumhuriyet savcıları zorunlu durumlar dışında farklı işlerde görevlendirilemeyecek. Cumhuriyet başsavcılıklarına doğrudan yapılan şikayet başvurularında, mağdurun beyanı bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından alınacak. Olaya ilişkin adli rapor, kamera kaydı, tanık beyanı gibi delillerin ivedi şekilde toplanması için ilgili kolluk birimi talimatlandırılacak.

YÜZ YÜZE GELMEYECEK

Savcı tarafından beyanının özel ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunulduğu değerlendirilen mağdur, adli görüşme odasında uzman aracılığıyla dinlenecek. Genelgede, özellikle nitelikli ve tekrarlanan şiddet vakalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. Savcı tarafından aile mahkemesinden talepte bulunulurken, daha önce verilmiş tedbir kararı, soruşturma ve kovuşturma dosyası ile boşanma ve velayet davası gibi risk oluşturabilecek bir durumun bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiği belirtildi.

REKLAM

KORUMA TEDBİRİ İSTEYİN

Nitelikli veya tekrarlanan şiddet vakalarını içerenler başta olmak üzere, yürütülen soruşturmalarda şüpheli hakkında uygun koruma tedbirlerine başvurulması hususunun değerlendirilmesi istendi. Bu nitelikteki vakalarda, uzaklaştırma veya yaklaşmama tedbirleri ile birlikte elektronik kelepçe tedbiri kararı verilmesinin talep edilmesine vurgu yapıldı.

İZNE AYRILIRSA HABER VERİN

Daha önce ‘kasten öldürme ve bu suça teşebbüs’, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’, ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘ağırlaşmış işkence’ suçlarından tutuklu ya da hükümlü bulunan kişilerin cezaevinden tahliye olması veya firar etmesi durumunda, ceza infaz kurumu müdürlüğünce mağdurun bulunduğu yer kolluk birimine bildirimde bulunma zorunluluğu getirilmişti. Buna ek olarak izin nedeniyle cezaevinden ayrılma durumunda da aynı şekilde kolluğa bildirim yapılması istendi.

GÜNDEM Adalet Bakanlığından kadına ve çocuğa yönelik suçlarla ilgili genelge