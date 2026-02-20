Adalet ve İçişleri Bakanlığında kritik atamalar: Bakan yardımcıları değişti

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı.

Kararla, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alınırken yerlerine, Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir'in ataması yapıldı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Yiğitbaşı, yüksek lisansını İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde, doktorasını ise Marmara Üniversitesi’nde tamamladı ve akademide çeşitli idari görevler üstlendi. 2019’da Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’na, 2021’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atanan Yiğitbaşı, 12 Mayıs 2022 tarihinde Afyonkarahisar Valisi olarak göreve başlamıştı.