Üç ilin emniyet müdürü değişti: Atama kararları Resmi Gazete'de

Üç ilin emniyet müdürü değişti: Atama kararları Resmi Gazete'de

23/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
Cumhurbaşkanlığı kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bazı il emniyet müdürlerinin görev yerleri değiştirildi. 23 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan atamalar kapsamında Bilecik, Yalova ve Niğde il emniyet müdürlüklerinde yeni görevlendirmeler yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları, 23 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 2026/30 sayılı kararla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bazı il emniyet müdürlüklerinde görev değişikliklerine gidildi.

Karar kapsamında Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne atanırken, Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer ise Niğde İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.


Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

