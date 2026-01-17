Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Çok sayıda kurumu kapsayan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Çok sayıda kurumu kapsayan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

08:5817/01/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de.
Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de.

Bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliklerine Sümeyra Somuncuoğlu ve Muhammet Köşker, vergi müfettişliklerine Okan Aydın, Hüseyin Diler ve Muharrem Ozan Arslan, Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine Cem Çankaya ile Hazine ve Maliye Müfettişliğine Ferhat Dinçer'in ataması yapıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığında açık bulunan Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına Nuray Serdaroğlu Erbil atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Oğuzhan Üstün, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığına Sait Cordan getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Adıyaman İl Müdürü İbrahim Ataş görevden alındı, yerine Aydın Çavana'nın ataması yapıldı. Bakanlığın Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Mehmet Yazgan atandı.

Türkiye Uzay Ajansı Başkan Yardımcısı Salih Metin Kibar, görevden alındı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 1. Hukuk Müşaviri Burak Yıldız görevden alındı, yerine Betül Aslan'ın ataması yapıldı.

Ticaret Bakanlığı ticaret müfettişleri Altan Özbilen, Nuray Çelik Ceylan, Pelin Özdemir, Hasan Ceyhan, Adem Demirci, Göksel Çetinkol, Emin Özer, Gökhan Çelik ve Hasan Yaprak, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun ticaret başmüfettişliklerine atandı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan ticaret müfettişliklerine yeterlilik sınavında başarı gösteren Habip Adıgüzelli, Büşra Nur Atmaca, Gülinay Özden Karaca, Selin Eröksüz Bayram, Muhammet Kılıç ve Ahmet Demirel'in ataması gerçekleştirildi.



#Resmi Gazete
#Muhammet Köşker
#Sümeyra Somuncuoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMALASI! Emekliye 20 bin TL taban maaş ne zaman yatacak? Tabloya bak öğren listede maaşını öğren