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ADANA

Adana'da ilginç olay: Belindeki tabanca ateş alınca kendini vurdu

Adana'da, mahalle bekçilerinin şüphe üzerine üst araması ve kimlik kontrolü yapmak istediği kaçmak istediği sırada belindeki tabancanın ateş alması sonucu kendini bacağından yaraladı.

Haber Merkezi DHA
Adana haberleri: Bekçilerden kaçtı belindeki tabancanın ateş almasıyla kendini vurdu
F.T.'nin yanındaki arkadaşını gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle bekçileri, iddiaya göre, sokak arasında şüphelendikleri iki gencin üst araması ve kimlik kontrolünü yapmak istedi.

Bekçilerin kendilerine yaklaştığını gören iki genç kaçmaya başladı. Gençlerden F.T.'nin belindeki tabanca kaçtığı sırada ateş aldı.

Bekçilerden kaçtı, belindeki tabancanın ateş almasıyla kendini vurdu
Bekçilerden kaçtı, belindeki tabancanın ateş almasıyla kendini vurdu

Bacağından yaralanan F.T., bekçilerin yardımıyla yaklaşık 50 metre uzaktaki özel hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ateş aldıktan sonra yere düşen F.T.'nin yaralanmasına neden olan tabanca ise incelenmek üzere emniyete götürüldü.

F.T.'nin yanındaki arkadaşını gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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