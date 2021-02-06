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ADANA

Adana haberleri: Güvenlik kamerasıyla önlem alınan kafeye polis baskını

Güvenlik kamerası da işe yaramadı: Polis baskınında 58 kişiye ceza kesildi

Adana’da polis ekipleri koronavirüs yasaklarına rağmen faaliyette olduğu belirlenen kafeye baskın düzenledi. Oyun oynarken suçüstü yakalanan 58 kişiye toplam 182 bin 700 TL cezai işlem uygulanırken, yapılan incelemede, iş yeri sahibinin olası polis baskınına karşın bina girişine güvenlik kamerası taktırdığı da belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Adana’da polis ekipleri, faaliyette olduğu belirlenen kafeye baskın düzenledi.
Adana’da polis ekipleri, faaliyette olduğu belirlenen kafeye baskın düzenledi.

Adana’da polis ekipleri, faaliyette olduğu belirlenen kafeye yaptığı baskında, oyun oynarken suçüstü yakalanan 58 kişiye toplam 182 bin 700 TL cezai işlem uyguladı.

Yapılan incelemede, iş yeri sahibinin olası polis baskınına karşın bina girişine güvenlik kamerası taktırdığı belirlendi.

Adana’da polis ekipleri, faaliyette olduğu belirlenen kafeye baskın düzenledi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan bir binanın, 2’nci katındaki kafenin faaliyette olduğu bilgisine ulaştı.

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Bunun üzerine polis, söz konusu adrese baskın yaptı. Kafede oyun oynarken suçüstü yakalanan 8’i kadın, 58 kişiye pandemi kurallarını ihlalden toplam 182 bin 700 TL cezai işlem uygulandı.

Yapılan incelemede, iş yeri sahibinin olası polis baskınına karşın bina girişine güvenlik kamerası taktırdığı belirlendi.
Kafenin penceresine asılan 'Covid-19 dolayısıyla içecekler 3 TL’dir' yazısı ise dikkat çekti.

Bu arada, polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, iş yeri sahibinin olası polis baskınına karşın bina girişine güvenlik kamerası taktırdığı belirlendi. Kafe, zabıta ekiplerince mühürlendi.

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