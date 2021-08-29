Gündem Adanada TOMA orman yangınına müdahale etti
ADANA

Adana'da TOMA orman yangınına müdahale etti

Adana’da anızın yakılması sonucu çıkan orman yangını TOMA’nın da müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri, itfaiye ekipleri, TOMA'lar ve helikopterle müdahale edildi.

Haber Merkezi İHA
Adana haberleri: TOMA orman yangınına müdahale etti
Yangına TOMA'lar ve helikopterle müdahale edildi.

Sarıçam ilçesine bağlı Karaömerli Mahallesi’nde anız yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı haber merkezi anız yangını çıkan yerin etrafının ormanlık olduğunu bu nedenle TOMA’ların hiç beklemeden yangın bölgesine çıkmasını istedi. Bu talep üzerine TOMA’lar yangın bölgesine hareket etti. Anızda çıkan yangın ise kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Yangın sırasında TOMA’ları gören ormancıların mutluluğu: Cennetten mi düştünüz
GÜNDEM
Yangın sırasında TOMA’ları gören ormancıların mutluluğu: Cennetten mi düştünüz

İHA

Yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri, itfaiye ekipleri ve TOMA’larla müdahale edildi. Bir de helikopter havadan yangın söndürmeye destek verdi.

İHA

Yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri, itfaiye ekipleri ve TOMA’larla müdahale edildi. Bir de helikopter havadan yangın söndürmeye destek verdi.

İHA

Hasat edilmiş 58 dönümlük mısır tarlasında çıkan yangın nedeniyle bir dönümlük ormanlık alan yangında zarar gördü. Yangın kısa sürede söndürülüp soğutma çalışması yapıldı.

İHA

Bu arada yangının nasıl çıktığı da polis tarafından araştırılmaya başlandı. Polis tarla sahibi Ramiz E.’ye ulaştığında Ramiz E. tarlayı Hüseyin B.’ye kiraya verdiğini söyledi.

Polis bu kez Hüseyin B.’ye ulaştı. Hüseyin B. ise anız yakmadığını beyan etti. Polis yangını kimin çıkardığını bulmak için soruşturma başlattı.

Toma’ları gören ormancıların mutluluğu: Siz cennetten mi düştünüz?
OYNAT 00:44
Toma’ları gören ormancıların mutluluğu: Siz cennetten mi düştünüz?
Muğla'da çıkan orman yangılarını söndürmek için desteğe gelen Toma'ları gören ormancıların mutluluğu görüntülere yansıdı.
Muğla'da çıkan orman yangınlarına desteğe gelen Toma'lar ormancıları sevindirdi. Bir ormancının “ Siz nereden geldiniz Allah gönderdi Allah. Cennetten mi düştünüz, nerden düştünüz? Böyle bir şey olmaz” sözleri gülümsetti.


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