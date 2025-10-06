Yeni Şafak
Adana’da 10 kilodan fazla esrar ele geçirildi

08:546/10/2025, Pazartesi
Evde yapılan aramada 10 kilo 230 kubar gram esrar, 700 kenevir tohumu, 18 kök kenevir, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Adana’nın Kozan ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda 10 kilo 230 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adreste uyuşturucu olduğu ve satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, adrese baskın yaptı. Jandarma ekipleri şüpheliyi yakalarken evde yaptığı aramada 10 kilo 230 kubar gram esrar, 700 kenevir tohumu, 18 kök kenevir, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli adli işlemleri için jandarmaya götürüldü.



