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Adana'da kahvehaneye silahlı saldırı: İki kişi bacaklarından yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

07:15 - 26/02/2024 Pazartesi
AA
Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı
Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.


Kimliği belirsiz kişi, kahvehanedeki Celal B. ve Orhan D.'ye tabancayla ateş etti. Celal B. ve Orhan D. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

İki yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.




#Adana
#Silahlı saldırı
#Yüreğir
1 saat önce
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