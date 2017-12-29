Adana haber: Kesilmek için bekletilen at ve eşekler barınağa götürüldü
Adana'da kesilmek için bekletilen at ve eşekler yakalandı
Adana'da düzenlenen operasyonlarda, kesim için ahırda bekletildiği değerlendirilen 47 at ve 3 eşeğe el konuldu. Hayvanlar, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Öte yandan ekipler, merkez Yüreğir ilçesinde bir eve yaptığı operasyonda ise kesilmiş at ve eşek eti buldu.
Adana'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin desteğiyle merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, kesime götürülmek için ahırlarda tutuldukları iddia edilen toplam 50 at ve eşek yakalandı.
Hayvanlar, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Barınağı'na teslim edildi.
Bir evde at ve eşek eti ele geçirildi
Öte yandan ekipler, merkez Yüreğir ilçesinde bir eve yaptığı operasyonda ise kesilmiş at ve eşek eti buldu.
Ekipler at ve eşekleri ahırlarında tutan şüpheliler hakkında işlem başlattı.
Adana genelinde yasak olan tek tırnaklı hayvan kesimine yönelik operasyonlar devam ediyor.
Kentte dün merkez Yüreğir ilçesindeki bir gölette kesilerek etlerinin piyasaya sürüldüğü tahmin edilen çok sayıda at ve eşek kemiği bulunmuştu.