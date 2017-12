Adana haber: Kesilmek için bekletilen at ve eşekler barınağa götürüldü Adana'da kesilmek için bekletilen at ve eşekler yakalandı Adana'da düzenlenen operasyonlarda, kesim için ahırda bekletildiği değerlendirilen 47 at ve 3 eşeğe el konuldu. Hayvanlar, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Öte yandan ekipler, merkez Yüreğir ilçesinde bir eve yaptığı operasyonda ise kesilmiş at ve eşek eti buldu.

Haber Merkezi 29 Aralık 2017, 11:52 Son Güncelleme: 29 Aralık 2017, 12:18 AA