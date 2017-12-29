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ADANA

Adana haber: Kesilmek için bekletilen at ve eşekler barınağa götürüldü

Adana'da kesilmek için bekletilen at ve eşekler yakalandı

Adana'da düzenlenen operasyonlarda, kesim için ahırda bekletildiği değerlendirilen 47 at ve 3 eşeğe el konuldu. Hayvanlar, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Öte yandan ekipler, merkez Yüreğir ilçesinde bir eve yaptığı operasyonda ise kesilmiş at ve eşek eti buldu.

Haber MerkeziAA
Yakalanan at ve eşekler barınağa götürüldü.
Yakalanan at ve eşekler barınağa götürüldü.

Adana'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin desteğiyle merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

  • Operasyonda, kesime götürülmek için ahırlarda tutuldukları iddia edilen toplam 50 at ve eşek yakalandı.
  • Hayvanlar, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Bir evde at ve eşek eti ele geçirildi

Öte yandan ekipler, merkez Yüreğir ilçesinde bir eve yaptığı operasyonda ise kesilmiş at ve eşek eti buldu.

Ekipler at ve eşekleri ahırlarında tutan şüpheliler hakkında işlem başlattı.

Adana genelinde yasak olan tek tırnaklı hayvan kesimine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Kentte dün merkez Yüreğir ilçesindeki bir gölette kesilerek etlerinin piyasaya sürüldüğü tahmin edilen çok sayıda at ve eşek kemiği bulunmuştu.

Yakalanmasıydı vatandaşlara yedireceklerdi
FOTOĞRAF9
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Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, dün bir su birikintisinde yüzlerce at ve eşek kemiklerinin bulunması üzerine bu sabah operasyon için düğmeye bastı
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İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek verdi.
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Bahçelievler Mahallesinde bir eve yapılan baskında ahırda 3 eşek ve 5 at ele geçirildi. Ev sahibi eşek ve atlara sahip çıkmayarak kimin olduğunu bilmediğini söyledi. Ahırda iki eşeğin de telef olduğu görüldü.
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Daha sonra yine aynı mahallede yapılan baskınlarda atlar bulundu. Ancak ev sahibi 51 atın belgelerini ekiplere gösterdi.
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Yapılan operasyonlarda toplam 47 at ve 3 eşek kesilmek üzereyken ele geçirildi. Bu arada telef olmuş 5 at ve eşek bulundu. 50 at ve eşeğe el konularak hayvan barınağına götürüldü.
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Yakalanmasıydı vatandaşlara yedireceklerdi
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Yakalanmasıydı vatandaşlara yedireceklerdi
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Yakalanmasıydı vatandaşlara yedireceklerdi
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Yakalanmasıydı vatandaşlara yedireceklerdi
Yakalanmasıydı vatandaşlara yedireceklerdi
Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, dün bir su birikintisinde yüzlerce at ve eşek kemiklerinin bulunması üzerine bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Adana'da 4 mahallede 11 ayrı adrese yapılan operasyonda kesime hazır 47 at, 3 eşeğe el konuldu.
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Adana'da gölette yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu
GÜNDEM
Adana'da gölette yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu

Gölette çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu
FOTOĞRAF15
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Merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir gölette, çok sayıda hayvan kemiği gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, at ve eşeğe ait olduğu belirlenen kemiklerle ilgili inceleme başlattı.
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Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Zabıta Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekiplerince de temizlik çalışması başlatıldı.
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Çevrede oturan vatandaşlardan Mehmet Şenci, 2-3 kişinin akşam saatlerinde kemikleri getirerek attığını belirterek,Suyun altında dışarıda görünenden daha çok kemik var. dedi.
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Gölette çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu
Title
Gölette çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu
Title
Gölette çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu
Title
Gölette çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu
Title
Gölette çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu
Title
Gölette çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu
Title
Gölette çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu
Title
Gölette çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu
Title
Gölette çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu
Title
Gölette çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu
Title
Gölette çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu
Gölette çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu
Adana'da, bir gölette çok sayıda kesilmiş at ve eşeğe ait kemik bulundu. Merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir gölette, çok sayıda hayvan kemiği gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
YORUM YAP

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