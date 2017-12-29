Adana'da kesilmek için bekletilen at ve eşekler yakalandı

Adana'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin desteğiyle merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, kesime götürülmek için ahırlarda tutuldukları iddia edilen toplam 50 at ve eşek yakalandı.

Hayvanlar, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Bir evde at ve eşek eti ele geçirildi

Öte yandan ekipler, merkez Yüreğir ilçesinde bir eve yaptığı operasyonda ise kesilmiş at ve eşek eti buldu.

Ekipler at ve eşekleri ahırlarında tutan şüpheliler hakkında işlem başlattı.

Adana genelinde yasak olan tek tırnaklı hayvan kesimine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Kentte dün merkez Yüreğir ilçesindeki bir gölette kesilerek etlerinin piyasaya sürüldüğü tahmin edilen çok sayıda at ve eşek kemiği bulunmuştu.

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FOTOĞRAF 9 Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, dün bir su birikintisinde yüzlerce at ve eşek kemiklerinin bulunması üzerine bu sabah operasyon için düğmeye bastı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Bahçelievler Mahallesinde bir eve yapılan baskında ahırda 3 eşek ve 5 at ele geçirildi. Ev sahibi eşek ve atlara sahip çıkmayarak kimin olduğunu bilmediğini söyledi. Ahırda iki eşeğin de telef olduğu görüldü. Daha sonra yine aynı mahallede yapılan baskınlarda atlar bulundu. Ancak ev sahibi 51 atın belgelerini ekiplere gösterdi. Yapılan operasyonlarda toplam 47 at ve 3 eşek kesilmek üzereyken ele geçirildi. Bu arada telef olmuş 5 at ve eşek bulundu. 50 at ve eşeğe el konularak hayvan barınağına götürüldü. Yakalanmasıydı vatandaşlara yedireceklerdi Yakalanmasıydı vatandaşlara yedireceklerdi Yakalanmasıydı vatandaşlara yedireceklerdi Yakalanmasıydı vatandaşlara yedireceklerdi Yakalanmasıydı vatandaşlara yedireceklerdi Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, dün bir su birikintisinde yüzlerce at ve eşek kemiklerinin bulunması üzerine bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Adana'da 4 mahallede 11 ayrı adrese yapılan operasyonda kesime hazır 47 at, 3 eşeğe el konuldu.



GÜNDEM Adana'da gölette yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu