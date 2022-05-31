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ADANA

Adana'da olaylı konser: Yuhalandılar pet şişe atılınca araçlarından inemediler

Adana’nın Kozan ilçesinde sanatçılar Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, paraları ödenmediği iddiasıyla sahneye çıkmadı. 3 saat sonra sahneye çıkması ikna edilen sanatçılar, vatandaşlar tarafından yuhalandı, pet şişe atılınca araçlarından inemedi.

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Haber Merkezi İHA
​Adanada olaylı konser: Yuhalandılar pet şişe atılınca araçlarından inemediler
​Adana'da olaylı konser: Yuhalandılar pet şişe atılınca araçlarından inemediler.

Adana’nın Kozan ilçesinde sanatçılar Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, paraları ödenmediği iddiasıyla sahneye çıkmadı. 3 saat sonra sahneye çıkması ikna edilen sanatçılar, vatandaşlar tarafından yuhalandı, pet şişe atılınca araçlarından inemedi.

TEPKİLER ÜZERİNE KONSER ALANINDAN UZAKLAŞTILAR


Adana’nın Kozan ilçesinde Veysel Şakir tarafından Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş konseri organize edildi. Sanatçılar saat 20.00’deki konserlerinde paralarının ödenmediğini iddia ederek sahneye çıkmadı. Konseri izlemek için gelen davetliler sanatçılara tepki gösterdi. Saat 23.00’de sahneye çıkmak için ikna edilen sanatçılar konser alanına gelince vatandaşları sanatçıları yuhalayarak tepki gösterdi araçlarına pet şişe attı, araçtan indirmedi. Sanatçılar tepkiler üzerine konser alanından uzaklaştı.

ORGANİZATÖRDEN ÖZÜR


Organizasyonu yapan Veysel Şakir bilet alan herkesin parasının geri yatırılacağını belirterek sahnede menajeri yanına alarak yaşananları aktardı. Şakir, “Sanatçının parasını EFT yaptık şuan parası hesabına eksik olduğu için çıkmıyor. Ben akşam 20.00’den beri iknaya uğraşıyorum zaten. 23.01’de ikna edelim istedik. Olmadı. Herkesin parası tek tek iade edilecek. Hepinizden özür dileriz. Biz zaten hukuki süreci başlatacağız" dedi.
Dışarıda tepki gösteren vatandaşlar ve basın mensuplarına açıklama yapılırken kameraların kapatılmasını isteyen menajer ise sahnede “Hepiniz hoş geldiniz. Buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. 15 bin TL için değil biz buraya size en kısa sürede halk konserine gelmek isteriz. Hepinize teşekkür ediyoruz” demesi üzerine konsere gelenler yuhalayarak tepki gösterdiler. Tepkilerin ardından vatandaşlar konser alanından ayrıldı.

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