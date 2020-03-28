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ADANA

Adana haberleri... Sahte temizlik ürünleri ele geçirildi: Piyasa değeri 2 milyon lira

Adana'da sahte temizlik ürünleri ele geçirildi: Piyasa değeri 2 milyon lira

Adana'da piyasaya sürülmek üzere olan 2 milyon lira değerinde sahte dezenfektan ürünleri, şampuan, kolonya ve saç kremi ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Polis ekiplerince depoya baskın düzenlendi.
Polis ekiplerince depoya baskın düzenlendi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçesi Onur Mahallesi’nde sahte dezenfektan ürünlerin piyasaya sürüleceği ihbarını aldı.

DHA
Adana'da piyasaya sürülmek üzere olan 2 milyon lira değerinde sahte dezenfektan ürünleri, şampuan, kolonya ve saç kremi ele geçirildi.

  • Depoya baskın yapan polis, 33 bin 28 el dezenfektan ürünü, 9 bin 972 kutu şampuan, 192 şişe kolonya, bin 101 kutu saç kremi, çeşitli markala ait 71 bin 850 adet ürün adı ve çok sayıda kapak ile boş kutu ele geçirdi.
DHA
Adana'da piyasaya sürülmek üzere olan 2 milyon lira değerinde sahte dezenfektan ürünleri, şampuan, kolonya ve saç kremi ele geçirildi.

Piyasa değeri 2 milyon lira olan ürünler imha edildi. Depo sahibi, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Adana’da 2 milyon liralık sahte dezenfektan ve şampuan ele geçirildi
FOTOĞRAF 9
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Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak kimyasal ürün üretim ihbarı aldı.
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Ekipler, ihbar üzerine 26 Mart tarihinde depoya baskın düzenledi.
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Baskında 33 bin 28 adet dezenfektan, 9 bin 972 adet şampuan, 192 adet kolonya, bin 101 adet saç kremi, 71 bin 850 adet sticker, kapak ve boş kutu ele geçirdi.
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Piyasa değeri toplam 2 milyon lira olarak belirlenen ürünler imha edilmek üzere polis tarafından alınırken kaçak faaliyet gösteren deponun sahibi de sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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Adana’da 2 milyon liralık sahte dezenfektan ve şampuan ele geçirildi
Adana'da piyasa değeri toplam 2 milyon lira olan binlerce sahte dezenfektan, şampuan, kolonya ve saç kremi ele geçirildi.


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