Adana haberleri... Sahte temizlik ürünleri ele geçirildi: Piyasa değeri 2 milyon lira Adana'da sahte temizlik ürünleri ele geçirildi: Piyasa değeri 2 milyon lira Adana'da piyasaya sürülmek üzere olan 2 milyon lira değerinde sahte dezenfektan ürünleri, şampuan, kolonya ve saç kremi ele geçirildi.

Haber Merkezi 28 Mart 2020, 10:39 Son Güncelleme: 28 Mart 2020, 10:43 DHA