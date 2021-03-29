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ADANA TÜRKİYE

Adana'da şaşırtan anlar: Mesire alanlarında yasak olunca teknede mangal yaktılar

Adana'da kısıtlamaların esnetilmesiyle birlikte güneşli havayı fırsat bilenler, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki mesire alanlarına akın etti. Mangal yakmanın yasak olduğu mesire alanının açığındaki bir tekne üzerinde 3 arkadaşın mangal yaktığı anlar, drone ile havadan görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
Adanada şaşırtan anlar: Mesire alanlarında yasak olunca teknede mangal yaktılar
Üç arkadaşın tekneyle Seyhan Baraj Gölü üzerinde mangal yakması görenleri şaşırttı.

Koronavirüs risk haritasında 'sarı' renkli kategoride yer alan orta riskli kentte yerinde normalleşme kararlarının açıklanmasının ardından gevşetilen kısıtlamalar sonrası vatandaşlar hafta sonunda güzel havayı da fırsat bilip mesire alanlarına akın etti.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Seyhan Baraj Gölü kıyısında vakit geçiren vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Su kenarında boş yer kapmak için birbirleriyle yarışan vatandaşların otomobillerinden yüksek seste müzik açıp oyunlar oynaması dikkat çekti.

Üç arkadaşın tekneyle Seyhan Baraj Gölü üzerinde mangal yakması görenleri şaşırttı.
DHA
Üç arkadaşın tekneyle Seyhan Baraj Gölü üzerinde mangal yakması görenleri şaşırttı.

Teknede mangal keyfi

Mesire alanlarında mangal yakma yasağı devam ederken, 3 arkadaşın tekneyle Seyhan Baraj Gölü üzerinde mangal yakması görenleri şaşırttı. Havadan görüntülenen arkadaş grubu kimseye aldırış etmeden etlerini pişirmeye devam etti.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Seyhan Baraj Gölü kıyısında vakit geçiren vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.
DHA
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Seyhan Baraj Gölü kıyısında vakit geçiren vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.

Ailesiyle birlikte güneşli havanın keyfini çıkarmaya geldiğini söyleyen Yasin Kut, göl kenarlarının çok kalabalık olduğunu ve herkesin akın ettiğini belirterek, "Genelde kalabalıklardan uzak durmaya çalışıyoruz. Tedbir almayan insanlar yüzünden evde duruyoruz. Herkes kurallara uyarsa çok iyi olur" dedi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Seyhan Baraj Gölü kıyısında vakit geçiren vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.
DHA
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Seyhan Baraj Gölü kıyısında vakit geçiren vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.

Arkadaşıyla birlikte kamp sandalyesini alarak göl kenarında tavla oynayan Mehmet Ali Özmen ise insanlardan uzaklaşmak için buraya geldiklerini belirterek, "Yollar çok kalabalık. Trafiğe takılacağız. Halkın biraz dikkatli olması lazım. Artık herkes sıkıldı ve kendisini saldı. İnşallah tekrardan yasaklar gelmez’' diye konuştu.


Güzel havanın keyfini çıkaranlardan Mehmet Yılmaz ise kalabalık nedeniyle yer bulamakta zorlandığını belirtti. Yılmaz, arkadaşlarıyla birlikte müzik eşliğinde oynadı.

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