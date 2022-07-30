Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da market fişi 5 TL eksik diye servisten indirilen müşteri aracın altına girdi

Ankara'da bir marketten 95 TL'lik alışveriş yapan Faris M. (73), alışveriş tutarı 100 TL şartını sağlamadığı gerekçesiyle market servisinden indirildi. İndirildikten sonra kendi servis aracının altına atan Faris M. çevredekiler tarafından aracın altından çıkarılırken, o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.