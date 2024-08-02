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Adana'da yangın söndürme helikopteri göle düştü: Beş personel sağ kurtuldu

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangını söndürmeye çalışan bir helikopterin baraj gölünden su alırken göle düşmesi sonucu mürettebatın yüzerek kurtulduğu açıklandı. Yetkililer, helikopteri kurtarma çalışmalarına başladıklarını belirtti.

17:15 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 17:35 - 2/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Adana'da helikopter suya düştü
Adana'da helikopter suya düştü

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Havadan müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü.


Helikopterde bulunan 5 kişilik mürettebatın düştüğü barajdan yüzerek kurtulduğu bildirildi.


Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. 5 kişilik mürettebatın durumunun iyi olduğu kaydedildi.



Sağlık durumları iyi


Helikopterlerden birinin kaza kırıma uğradığını belirten Köşger,
"Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok."
dedi.




#Adana
#helikopter
#yangın
#Yavuz Selim Köşger
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