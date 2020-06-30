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Gündem Adanada şaşkına çeviren olay Zorla evlendirilmek istenen genç kızı polis nikahı basıp kurtardı
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Adana'da zorla evlendirilmek istenen kız 155'i aradı polis nikah salonunu basıp kurtardı

Adana'da şaşkına çeviren olay: Zorla evlendirilmek istenen genç kızı polis nikahı basıp kurtardı

Adana'da zorla evlendirildiğini ileri süren bir genç kız nikah töreninden polisi arayarak yardım istedi. Nikah törenini basan polis, genç kızı ve annesini polis merkezine götürdü. Genç kız gözyaşları arasında polis aracına bindi.

Haber Merkezi İHA
Zorla evlendirilmek istenen genç kızı polis kurtardı.
Zorla evlendirilmek istenen genç kızı polis kurtardı.

Seyhan ilçesinde 22 yaşındaki Ceylan Beyazkaya annesi ve yakınları tarafından bir kişiyle evlendirilmek üzere Seyhan Belediyesi Nikah Müdürlüğüne getirildi. Ancak Beyazkaya evlenmek istemediği için törenden bir fırsatını bulup 155 polis imdat hattını arayarak "Beni zorla evlendirecekler, şu an Seyhan Belediyesi Nikah Salonundayız, ben evlenmek istemiyorum beni kurtarın" diyerek yardım istedi.

Bunun üzerine polis ekipleri nikah salonuna baskın düzenledi. Polis genç kızı salondan dışarı çıkartıp dinledi. Bu arada genç kız gözyaşlarına boğuldu.

Basın mensuplarına tepki

Genç kızın yakınları ve annesi de hem olayı görüntüleyen basın mensuplarına hem de polislere tepki gösterdi.
Genç kız uzun süre polis arkasında gözyaşı döktü. Polis koruma altına aldığı genç kızı bir süre sonra araca bindirip polis merkezine götürdü. Polis daha sonra ifadesini almak için anneyi de polis merkezine götürdü.

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