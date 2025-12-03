Aday sürücü ehliyetine AYM’den koruma

Kanuna göre ilk kez ehliyet alanlar en az bir yıl “aday sürücü” sayılıyor. Bu sürede bazı ihlaller ehliyetin iptaline yol açabiliyor. Ancak iptale neden olacak davranışlar kanunda sayılmıyor, yalnızca yönetmelikle belirleniyordu. AYM, ehliyetin iptalinin kişinin iş ve aile düzenini etkileyen ağır bir müdahale olduğunu, araç kullanma imkânının günümüzde “özel hayatın bir parçası haline geldiğini” vurguladı. Bu nedenle ehliyet iptaline ilişkin temel kuralların mutlaka kanunla ve açık şekilde düzenlenmesi gerektiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, yasal boşluk oluşmaması için iptal kararının dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.