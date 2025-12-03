Yeni Şafak
Aday sürücü ehliyetine AYM’den koruma

Aday sürücü ehliyetine AYM’den koruma

Oğuzhan Ürüşan
04:003/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Anayasa Mahkemesi (AYM), yeni ehliyet alan aday sürücülerin hangi hallerde ehliyetinin iptal edileceğini yönetmeliğe bırakan Karayolları Trafik Kanunu hükmünü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Karar, Mardin 1. İdare Mahkemesi’nin, aday sürücü belgesinin iptaline karşı açılan davada yaptığı başvuru üzerine verildi.

AÇIK BİR ŞEKİLDE DÜZENLENMELİ

Kanuna göre ilk kez ehliyet alanlar en az bir yıl “aday sürücü” sayılıyor. Bu sürede bazı ihlaller ehliyetin iptaline yol açabiliyor. Ancak iptale neden olacak davranışlar kanunda sayılmıyor, yalnızca yönetmelikle belirleniyordu. AYM, ehliyetin iptalinin kişinin iş ve aile düzenini etkileyen ağır bir müdahale olduğunu, araç kullanma imkânının günümüzde “özel hayatın bir parçası haline geldiğini” vurguladı. Bu nedenle ehliyet iptaline ilişkin temel kuralların mutlaka kanunla ve açık şekilde düzenlenmesi gerektiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, yasal boşluk oluşmaması için iptal kararının dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.



#Ehliyet
#Toplum
#Anayasa Mahkemesi
